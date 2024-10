Paddington in Perù: un nuovo trailer ufficiale del film

News Cinema

Nuove immagini per il terzo atteso film che racconta le avventure dell'orso più simpatico e divertente dello schermo, che arriverà nei cinema italiani il prossimo 16 gennaio. Ecco il nuovo trailer di Paddington in Perù.

Chi li ha visti lo sa: Paddington e Paddington 2 sono molto più di film per ragazzi o per famiglie. Sono film ingegnosi, divertenti, emozionanti, ben scritti, ben recitati, ben girati. E il loro successo, per una volta, è figlio della qualità di quello che è stato portato sullo schermo da Paul King. Non a caso, i due film, specie il secondo, compaiono spesso nelle classifiche dei migliori film del nuovo millennio, e Paddington 2 è perfino citato da Nicolas Cage nel Talento di Mr. C.

Si comprenderà quindi come mai il terzo film della serie, che si intitola Paddington in Perù e che vedremo al cinema dal 16 gennaio 2025, sia atteso con una certa qual impazienza.

Sceneggiato nuovamente da King, questa volta vedrà alla regia l'esordiente Dougal Wilson, un vasto background in pubblicità e nei videoclip alle spalle.

Questa la trama ufficiale di Paddington in Perù:

Paddington vive ancora felicemente con la famiglia Brown a Windsor Gardens. Quando riceve una lettera dalla Reverenda Madre, l'allegra suora strimpellatrice di chitarre che gestisce la Casa degli Orsi in pensione, che lo informa che la zia Lucy sente molto la sua mancanza, sa che deve assolutamente andare a trovarla al più presto.

Con il suo nuovo e scintillante passaporto britannico in mano, Paddington parte assieme ai Brown, e alla sempre intraprendente signora Bird, per un viaggio epico che nessuno di loro dimenticherà mai. Lungo la strada il gruppo incontra nuovi amici, tra cui l'affascinante capitano di battello Hunter e sua figlia Gina, che si uniscono a loro nelle loro emozionanti avventure attraverso la foresta amazzonica e sulle splendide cime delle montagne del Perù. Insieme il gruppo affronta sfide inaspettate e Paddington inizia a scoprire segreti sorprendenti sul suo passato. Tra alti e bassi, il suo incrollabile ottimismo e la sua gentilezza risplendono in questa nuovissima avventura cinematografica di Paddington che rafforza l'importanza della famiglia e la gioia di abbracciare il proprio retaggio.