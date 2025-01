Pac-Man: altamente incerto il film live action dal celebre gioco

News Cinema

Annunciato nel 2022, il live action di Pac-Man è al momento a rischio, visto che nella produzione era coinvolto Justin Baldoni, impegnato nella battaglia legale con Blake Lively.

Nel 2022 venne annunciata la pre-produzione di un film in live action tratto dal celeberrimo videogame arcade dei fantasmini, Pac-Man. Nonostante la evidente stranezza dell'adattamento, il progetto era andato avanti. Solo che adesso diventa di più difficile realizzazione, visto che il produttore erano, assieme a Bandai, i Wayfarer Studios che fanno capo a Justin Baldoni, che al momento ha altre gatte - o meglio una sola ma bella grossa, Blake Lively - da pelare.

Il film di Pac-Man in stallo o cancellato?

Secondo Hollywood Reporter, il progetto del film live action tratto da Pac-Man (non certo l'unico degli Studios), scritto da Christopher Yost e prodotto da Justin Baldoni, è uno di quelli più a rischio proprio in seguito alla pubblica battaglia tra l'attore, regista e produttore, con Blake Lively, che secondo fonti a lui vicine gli è già costata "tre lavori e centinaia di milioni di dollari". Di recente è stato diffuso un messaggio di testo in cui i suoi rappresentanti gli dicevano di annunciare che avrebbe diretto il film su Pac-Man, per "muoversi verso il futuro". Ma il futuro, in questo momento, appare piuttosto incerto per lui. Hollywood, in attesa dell'esito della faccenda, lo ha praticamente congelato.