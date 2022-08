Pac-Man arriva al cinema... in un film live action

News Cinema

Wayfarer Studios e Bandai Namco hanno in programma un film in live action che porterà sullo schermo il celeberrimo gioco giapponese degli anni Ottanta.

Alzi la mano chi non ha mai giocato a Pac-Man, quando è nato e imperversava negli anni Ottanta, se c'era, o nelle sue incarnazioni più moderne per le varie piattaforme. Il videogame arcade della Bandai Namco è uno dei più popolari di sempre. In Giappone si chiamava Puck Man ma fu in America che acquistò il nome con cui è tuttora conosciuto, a scanso di pericolose assonanze e doppi sensi. In una Hollywood che ha spremuto al midollo tutti i giochi e giocattoli più famosi, era solo questione di tempo prima che anche Pac-Man arrivasse al cinema. Ma non ci aspettavamo che lo facesse con un film live-action, ossia dal vero.

Pac-Man in un film live action

L'annuncio di Wayfarer Studios e Bandai Namco Entertainment dice che il film di Pac-Man sarà tratto da un'idea originale di Chuck Williams, che ha già all'attivo Sonic. Sinceramente siamo curiosi di sapere che tipo di trattamento avrà il gioco al cinema: un protagonista costretto a ingurgitare pillole di continuo per sfuggire ai fantasmi che lo assediano in un labirinto? Sarà un film psichedelico in cui i colori cambieranno di continuo? O Pac-Man sarà solo il titolo e il gioco c'entrerà in modo marginale? Il videogame originale ha dato via a due serie televisive animate di Hanna-Barbera (1982-83) e alla serie in CG Pac-Man and the Ghostly Adventures, su Disney XD nel 2013. Non sappiamo se queste serviranno o meno da ispirazione.