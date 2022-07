Owen Wilson è un supereroe in Secret Headquarters, ecco il trailer!

News Cinema

Secret Headquarters è un film per famiglie Paramount+, dove Owen Wilson interpreta un supereroe alla Iron Man, che tiene nascosta la sua identità al figlio... ma il ragazzino scopre tutto... Ecco il divertente trailer!

Owen Wilson non è nuovo al mondo dei supereroi, visto che è in Loki dei Marvel Studios, ma in quel caso non ne interpreta in effetti uno dalle capacità straordinarie: lo fa invece in Secret Headquarters, spiritosa commedia d'azione per famiglie per Paramount+, dov'è un papà alla Iron Man, decisamente più dolce - almeno pare di capire - del nostro Tony Stark. Ma di cosa parla Secret Headquarters, di cui vi mostriamo il trailer?





Secret Headquarters, la trama del film con Owen Wilson

In Secret Headquarters, prossimamente su Paramount+, Owen Wilson è un babbo apparentemente normale, con un ragazzino non esattamente popolarissimo a scuola, interpretato da Walker Scobell, già visto in The Adam Project, nonché prossimo Percy Jackson per Disney+. Quando il papà si allontana per l'ennesima volta lasciandolo solo a casa, il figlio scopre insieme ai suoi amici l'impensabile: il babbo nasconde sotto casa un intero laboratorio speciale stile Bat-Caverna... ed è un supereroe! I ragazzini decideranno di usare a loro vantaggio qualche gadget, rivelandone però la posizione ad alcuni cattivi (tra cui uno interpretato dal sempre divertito Michael Peña). Padre e figlio dovranno collaborare per risolvere la situazione.

Dirigono Henry Joost e Ariel Schulman, che già avevano reinterpretato il genere cinecomic a modo loro con Project Power per Netflix.