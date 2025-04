Out Run, il videogioco SEGA diventa un film di Michael Bay prodotto da Sydney Sweeney

News Cinema

Non sappiamo se Sydney Sweeney sarà anche nel cast di Out Run, il film che la Universal ha messo in cantiere, tratto dall'antica popolare serie di videogiochi SEGA. Di certo lo coprodurrà insieme a Michael Bay, regista designato.

È praticamente impossibile, se siete stati ragazzini nella seconda metà degli anni Ottanta, non aver notato almeno una volta in una sala giochi Out Run della SEGA, capolavoro firmato dal leggendario game designer Yu Suzuki: se poi vi siete seduti nel suo cabinato, impugnando il volante e sognando di sfrecciare con accanto la ragazza che affiancava l'anonimo protagonista sullo schermo, nell'abitacolo del bolide, allora questa notizia dovrebbe interessarvi. La Universal ha messo in cantiere un adattamento cinematografico della saga videoludica, con la produzione di Sydney Sweeney (al momento non confermata nel cast) e la regia di Michael Bay, che fungerà anche da coproducer. Leggi anche Until Dawn, in attesa del trailer, una video spiegazione sull'adattamento del videogioco

Michael Bay dirige Out Run, Sydney Sweeney coproduce... e basta?

Suona strano leggere che Sydney Sweeney si limiterà solo a coprodurre la versione filmica dell'arcade Out Run, anche perché verrebbe naturale vederla nei panni della bionda sulla Ferrari Testarossa Spider rappresentata nel videogioco di corse. Non sappiamo se ci ripenserà, ma nel frattempo sappiamo che Il lungometraggio Universal e SEGA sarà anche coprodotto da Michael Bay, che si occuperà della regia, su sceneggiatura di Jayson Rothwell (Polar). L'arcade originale non aveva una trama, perché una stringata premessa nel 1986 era più che sufficiente a creare un mito in sala giochi: bisognava "semplicemente" affrontare cinque percorsi in auto, a tutta velocità, su strade pubbliche, evitando ostacoli e rientrando nei tempi imposti. La coinvolgente colonna sonora di Hiroshi Kawaguchi addirittura definì un sottogenere della Synthwave. Il titolo fu un successo devastante, convertito anche per i sistemi casalinghi, che però non potevano offire l'emozione del cabinato completo originale, con volante, cambio e pedaliera. Yu Suzuki mise la sua firma anche su altri capolavori come Hang-On, Space Harrier, After Burner, Virtua Racing, Virtua Fighter e soprattutto la saga più narrativa di Shenmue. Out Run generò diversi sequel o riletture, a volte con una grafia differente del titolo: la più famosa è Turbo OutRun del 1989. L'ultima è OutRun Online Arcade del 2009.

Sydney Sweeney è di recente apparsa in Eden di Ron Howard, mentre Michael Bay non dirige nulla da Ambulance del 2022, ma non ha mai interrotto l'attività di producer con la sua Platinum Dunes (Drop di Christopher Landon è uno degli ultimi titoli).

La scelta di proseguire negli adattamenti dei videogiochi è sicuramente imposta da fenomeni come Un film Minecraft (attualmente bomba da 720 milioni di dollari d'incasso mondiale). Bisogna inoltre ricordare che proprio la SEGA al cinema arriva dai solidi 491 milioni raccolti da Sonic 3 - Il Film.