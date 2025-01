Until Dawn, in attesa del trailer, una video spiegazione sull'adattamento del videogioco

News Cinema

Until Dawn, film tratto dal videogioco dei Supermassive, sarà in sala dal 24 aprile: in un video backstage il regista David F. Sandberg e gli autori ci spiegano come l'abbiano gestito. Il trailer è in arrivo.

I fan del lavoro dei Supermassive Games, autori di videogiochi narrativi celebri come quelli della saga Dark Pictures Anthology, saranno curiosi di vedere l'adattamento cinematografico del loro Until Dawn, in arrivo in sala il 24 aprile. Nell'attesa del trailer ufficiale, la Sony Pictures ci ha mostrato un video backstage in cui il regista David F. Sandberg e lo sceneggiatore Gary Dauberman spiegano cosa implichi tradurre una particolare interattività in un racconto lineare. Nel prossimo paragrafo sintetizziamo quanto viene detto qui in basso.



Until Dawn, le regole seguite per adattare il videogioco in lungometraggio

Secondo Gary Dauberman, un marchio come Until Dawn era già di suo molto cinematografico nell'approccio, ma proprio per questo non volevano creare una copia carbone del gioco. David Sandberg intendeva preservarne tono e atmosfera, però espandendone le regole: chi gioca porta i vari personaggi a morire in modo diverso, in base alle scelte prese. Per mantenere in parte questa "meccanica", chi muore nel film resuscita per provare ancora a sopravvivere "fino all'alba", come recita appunto il titolo, trovandosi ogni volta "in un diverso genere horror" (immaginiamo che per capire cosa esattamente intenda Sandberg dovremo aspettare di vedere il film).

Il videogioco originale fu pubblicato nel 2015 per Playstation 4, ma è rimasto così popolare che la Sony ne ha avviato questo adattamento cinematografico, in contemporanea con una versione rimasterizzata per Playstation 5 e PC Windows uscita nell'ottobre 2024, a cura dei Ballistic Moon (con grafica migliorata, una visuale alle spalle opzionale, una nuova colonna sonora e qualche approfondimento narrativo). Leggi anche Horizon Zero Dawn e Helldivers diventano film Columbia Pictures