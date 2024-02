Oswald Down the Rabbit Hole, un trailer sfida l'horror di Mickey's Mouse Trap

News Cinema

Non soltanto il Topolino del 1928 è entrato nel pubblico dominio: anche il suo predecessore Oswald il coniglio è "libero"... e qualcuno ha già presentato il teaser di un altro horror, Oswald Down the Rabbit Hole! "Chi ha incastrato Roger Rabbit incontra Nightmare..."

Da quando alcuni famosi personaggi di fantasia hanno cominciato a entrare nel pubblico dominio, si è diffusa la tendenza a usarne le prime versioni adesso legalmente libere in sfacciati horror, che naturalmente giocano sulla riconoscibilità dei marchi: è successo a Winnie Pooh, succederà al vecchio Topolino in Mickey's Mouse Trap e ora è la volta del suo precedessore disneyano. Osvaldo il coniglio fortunato seminerà il panico in Oswald Down the Rabbit Hole. Il look fine anni Venti e inizio anni Trenta diventa una bizzarria inquietante in un film indie a tecnica mista... ed ecco il teaser trailer! Leggi anche Topolino è davvero adesso di pubblico dominio? I termini della questione

Osvaldo il coniglio fortunato ci ucciderà tutti in Oswald Down the Rabbit Hole

Oswald Down the Rabbit Hole ammicca nel titolo al viaggio di Alice, solo che in questo caso il paese delle meraviglie è la nostra realtà, perché Oswald, una delle prime creazioni seriali di Walt Disney prima di mettersi in proprio, nato nel 1927, sfugge dal suo mondo cartoon per seminare il panico da noi. Chi ha incastrato Roger Rabbit in sostanza sposa l'horror alla Nightmare, in un'atmosfera di sberleffo birichino e splatter che già ha posseduto Winnie the Pooh: Sangue e Miele e l'imminente Mickey's Mouse Trap di Jamie Bailey. Della regia si occupa il regista indie Lilton Stewart III, specializzato in corti horror, per la sua November 11th Pictures, in collaborazione con la Lady of the Light Productions. La trama segue Art e i suoi amici, che per magia si ritrovano in un "luogo posseduto dalla magia nera di Hollywood" (non fateci domande!): riusciranno a fuggire prima di essere acchiappati ed eliminati dall'inquietantissimo Oswald? Il Mana Animation Studio di Los Angeles si occuperà delle animazioni, la Tandem Post House lavorerà su post-produzione digitale ed effetti visivi. Non è la prima volta che lo stile stralunato dell'animazione di fine anni Venti-primi Trenta ispira esperienze grottesche al limite del trip: la gloria raccolta dal videogioco Cuphead (e relativa serie Netflix) è lì a dimostrarlo.