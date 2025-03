Oscar 2025, Mikey Madison trionfa con Anora come migliore attrice: "È surreale"

News Cinema

Mikey Madison ha raggiunto un nuovo record: a soli 25 anni ha trionfato agli Oscar 2025 nella categoria di migliore attrice protagonista ed è tutto merito di Anora.

Quest’anno la categoria di migliore attrice agli Oscar ha coinvolto grandi nomi in quel di Hollywood, ma a trionfare è stato un talento che ha rappresentato una vera e propria esplosione sul grande schermo grazie ad Anora, grande protagonista di questa 97esima edizione degli Academy Awards che ha trionfato in ben cinque categorie inclusa quella di miglior film, miglior regista andato a Sean Baker e miglior sceneggiatura originale. Una vittoria inaspettata agli occhi di Mikey Madison, che si è detta sorpresa e nervosa al sol pensiero.



Anora: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film per il ritorno al cinema - HD

A soli 25 anni, Mikey Madison ha sbaragliato la concorrenza. Demi Moore è stata data da tempo come la favorita, protagonista di The Substance, ma non era l’unico grande nome in lizza per il premio: in gara anche Cynthia Erivo per Wicked, Karla Sofía Gascón per Emilia Pérez e Fernanda Torres per Io sono ancora qui. Con ben cinque premi Oscar dalla sua, Anora è diventato il titolo più chiacchierato di questa edizione e ha premiato anche la sua protagonista. Mikey Madison, già apparsa in precedenza in film come C’era una volta… a Hollywood, ha dato vita ad Ani, una stripper che di tanto in tanto lavora anche come escort e che finisce per innamorarsi del figlio di un oligarca russo (interpretato da Mark Ėjdel'štejn).

Per Mikey Madison, si tratta di un nuovo record per la sua carriera: è tra le star più giovani ad aver vinto un riconoscimento simile (si unisce a Marlee Matlin, Hilary Swank e Julie Christie) e, una volta salita sul palco per accettare l’Oscar, ha condiviso con i presenti tutta la sua sorpresa mista a nervosismo:

Wow, è davvero surreale. Scusate, sono nervosa. Leggerò una nota. Grazie mille all’Academy. Sono cresciuta a Los Angeles, ma Hollywood mi è sempre parso così lontano. Essere qui in questa sala oggi è davvero incredibile. Voglio riconoscere ed onorare la comunità delle sex worker. Continuerò a sostenere e ad essere un’alleata. Tutte le persone incredibili, le donne che ho avuto il privilegio di incontrare in quella comunità hanno rappresentato uno dei momenti salienti di questa incredibile esperienza.

Per interpretare al meglio il suo personaggio in Anora, Mikey Madison ha vissuto nel quartiere di Brighton Beach a Brooklyn, una location indispensabile anche per il film in questione. Attraverso questa esperienza di vita, l’attrice ha potuto così visitare i luoghi rappresentati in Anora e perfezionare anche il suo accento, imparando anche il russo.