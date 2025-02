Oscar 2025: I candidati come miglior attore non protagonista

News Cinema

Come ogni anno, nell'approssimarsi della consegna degli Oscar, rivediamo insieme i candidati al premio, partendo dai migliori attori non protagonisti: Jurij Borisov, Kieran Culkin, Guy Pearce, Edward Norton e Jeremy Strong.

Anche quest'anno un ripassino veloce, prima dell'assegnazione degli Academy Awards altrimenti detti Oscar, dei cinque attori non protagonisti candidati, con qualche statistica che possa indicare le loro chance di vittoria dell'Oscar. Quest'anno, a differenza della scorsa edizione, ci sono diverse prime volte e nessun attore “anziano”, anche se sono presenti due veterani che si avvicinano ai 60. Vediamoli insieme.

Ecco i 5 candidati nella categoria del miglior attore non protagonista agli Oscar 2025

Jurij Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice. Alle origini di Trump

Jurij Borisov per Anora

Tra tutti i meritati riconoscimenti che il film di Sean Baker, Anora, ha ricevuto e probabilmente riceverà, c'è anche la candidatura all'Oscar per Jurij Borisov, attore russo 32enne, che interpreta Ygor, la guardia del corpo mandata a togliere dai guai Vanya, lo scapestrato figlio dell'oligarca che ha sposato la protagonista. Di fronte alla scatenata Anora, che sente di aver subito un torto terribile quando degli estranei vogliono che annulli il suo matrimonio, dimostra, da outsider qual è, abituato alle prepotenze dei ricchi e dei forti, una pazienza incrollabile e un'insospettabile tenerezza. Una performance che rappresenta il suo debutto nel cinema in lingua inglese (anche se nel film parla pochissimo), davvero bellissima e meritevole. In Russia Borisov ha interpretato film bellici e patriottici, ma anche biografici e gangster movie, ed è piuttosto famoso. In Occidente, deve la sua notorietà al festival di Cannes, dove nel 2021 è protagonista di Scompartimento n. 6, che arriva anche nei nostri cinema e per cui viene candidato agli European Film Awaards (sarà questo ruolo a segnalarlo all'attenzione di Baker), e Petrov's Flu di Kiryll Sebrennikov. Non ha chance di vincere l'Oscar, ma per lui sono già una vittoria tutte le candidature ricevute e il fatto di essere il secondo attore russo, dai tempi di Mikhail Barishnikov per Due vite, una svolta, del 1977, a venire candidato all'Oscar.

Kieran Culkin per A Real Pain

Fratello un tempo meno famoso ma più talentuoso di Macaulay Culkin, Kieran Culkin è il candidato favorito di questa edizione degli Oscar per il suo ruolo in A Real Pain, pregevole opera prima di Jesse Eisenberg. Arriva alla sua prima nomination al premio principale del cinema americano dopo aver vinto, tra gli altri, per il ruolo del cugino affascinante e problematico del film un BAFTA, un Golden Globe e un Independent Spirit Award. Per il suo ruolo nella serie tv Succession, in cui divideva la scena col co-candidato Jeremy Strong, ha vinto meritatamente un Emmy e un Golden Globe. Esuberante, carismatico e anticonformista, rispetto ai premi e al lavoro ha più a cuore altro, come la sua famiglia, e addirittura ha cercato di tirarsi fuori da A Real Pain a poche settimane dall'inizio delle riprese. Fortunatamente Jesse Eisenberg, convintissimo che fosse la scelta giusta per il ruolo per cui non gli ha nemmeno fatto un provino, è riuscito a convincerlo. Se, come pensiamo, salirà su quel palco per ritirare la statuetta dorata, noi ne saremo felicissimi.

A Real Pain: recensione del film con Jesse Eisenberg e Kieran Culkin Leggi anche

Guy Pierce per The Brutalist

Quella per il capitalista capace di riconoscere il talento ma desideroso di distruggerne il portatore, in The Brutalist, è la performance che ha valso all'australiano Guy Pearce la prima candidatura all'Oscar, all'età di 57 anni e dopo più di 30 di carriera. Per il premio se la vedranno lui e Kieran Culkin, anche se gli ultimi ricnoscimenti e le previsioni degli esperti fanno pendere la bilancia dalla parte di quest'ultimo. In una carriera variegata che lo ha visto brillare in rutilanti musical en travesti come Priscilla la regina del deserto, nel noir L.A. Confidential e nella quasi opera prima di Christopher Nolan, Memento, Guy Pearce si è confermato attore solido e in grado di ricoprire ogni tipo di ruolo, anche se non sempre ha trovato il personaggio giusto per colpire pubblico e critica. La sua performance in The Brutalist è eccellente e gli è valsa anche una nomination al BAFTA, dove a soffiargli la vittoria è stato, appunto, Kieran Culkin.

The Brutalist: la recensione del film di Brady Corbet con Adrien Brody presentato a Venezia Leggi anche

Edward Norton per A Complete Unknown

E veniamo ora al vero veterano dell'Oscar, Edward Norton, per il quale quella ottenuta per il suo ruolo in A Complete Unknown di James Mangold è la quarta candidatura al premio. Le altre tre le ha ricevute nel 1997 per il suo debutto in Schegge di paura, nel 1999 per American History X e nel 2015 per Birdman. Attore di rara coscienza ed eccellenza, Norton in una carriera iniziata nel 1996, ha interpretato oltre 50 film, ne ha diretti due ed è stato attivo anche come produttore. E' stato diretto da grandi registi come Spike Lee, David Fincher, Woody Allen e Ridley Scott, per citarne solo alcuni alla rinfusa. Non gli sono mancati i premi anche se la statuetta dorata, quella più ambita dagli attori americani, gli è finora sfuggita. Dubitiamo che la vincerà per la sua bella interpretazione del cantautore Pete Seeger in A Complete Unknown, ma prima o poi ci riuscirà, ne siamo più che convinti.

Jeremy Strong per The Apprentice: Alle origini di Trump

Abbiamo già visto, in una serie come Succession, quanto sia bravo Jeremy Strong a interpretare personaggi ossessionati dal potere. L'attore americano conferma tutto il suo talento nel ruolo del "cattivo maestro" del giovane Donald Trump, il controverso avvocato Roy Cohn, in The Apprentice: Alle origini di Trump. Strong è uno di quei rari attori capaci di dipingere sul volto le sensazioni più diverse ed estreme e di pronunciare con autorevolezza mitragliate di frasi, vere e proprie sentenze che spesso, come nel caso di questo personaggio, sono assolutamente spregevoli. E sa anche apparire vinto e smarrito, umiliato e vittima della sua stessa smania di dominio. L'allievo, come sappiamo, nella vita reale ha superato il maestro, e Strong merita forteente questa candidatura, anche se ha poche possibilità che si concretizzi.