Oscar 2024, Io Capitano verso la nomination: è entrato nella shortlist dei film internazionali!

Aumentano le chance di Matteo Garrone di vedere Io Capitano candidato all'Oscar per il film internazionale: il film è entrato nella shortlist di 15 titoli da cui il 23 gennaio verranno scelti i cinque contendenti.

Il primo scoglio è superato: nel giorno in cui l'Academy ha annunciato le shortist di alcune categorie, dalle quali il 23 gennaio verranno scelti i candidati all'Oscar, Io Capitano di Matteo Garrone è rientrato tra i 15 titoli per il film internazionale! Un risultato che non stupisce, perché il film di Matteo Garrone racconta una storia epica e tragicamente attuale, con lo stile di un classico di avventura e il dolore lancinante di una cronaca vera e presente, lanciando un messaggio universale che colpisce al cuore persone di diversi paesi, oltre che per la bellezza dello stile e della realizzazione. Non a caso la prima, importante candidatura a un premio internazionale gli è arrivata per i Golden Globe. Adesso tutti incrociamo le dita perché Io Capitano il 23 gennaio possa darci la gioia di una meritata candidatura. Sotto, la lista dei film tra cui verranno scelti i 5 candidati per miglior film internazionale.

La shortlist per la candidatura come miglior film internazionale:

Amerikatsi, Armenia

The Monk and the Gun, Bhutan

La terra promessa, Danimarca

Foglie al vento, Finlandia

La passion de Dodin Bouffant, Francia

The Teacher's Lounge, Germania

Godland, Islanda

Io Capitano, Italia

Perfect Days, Giappone

Totem, Messico

The Mother of All Lies, Marocco

La società della neve, Spagna

Four Daughters (documentario), Tunisia

20 Days in Mariupol (documentario), Ucraina

La zona d'interesse, Gran Bretagna