Oscar 2023, perché Halle Berry ha sostituito Will Smith

Halle Berry ha preso il posto di Will Smith agli Oscar 2023 in qualità di presentatrice, ma perché l'attore avrebbe preso parte alla cerimonia dopo quanto accaduto nel 2022?

Will Smith ha vinto il premio Oscar come migliore attore protagonista nel 2022 grazie alla performance in Una famiglia vincente – King Richard. Ma, a causa dell’episodio spiacevole che l’ha coinvolto sul palcoscenico (lo schiaffo sonoro dato a Chris Rock), l’attore è stato bandito dagli Academy Awards. Per diritto, avrebbe dovuto presenziare alla cerimonia di quest’anno presentando la categoria dove ha trionfato, quindi quella di migliore attore. Tuttavia, a seguito dello schiaffo dato a Chris Rock, l’attore è stato allontanato dagli Oscar e per questo, al suo posto, è subentrata Halle Berry.

Halle Berry ha sostituito Will Smith agli Oscar 2023

Chi ha seguito la precedente edizione degli Oscar saprà perfettamente quello che è accaduto tra Will Smith e Chris Rock. Dopo una battuta infelice del conduttore su Jada Pinkett Smith, suo marito ha raggiunto il palcoscenico per ammutolire il presentatore con uno schiaffo sonoro, diventato l’argomento predominante di quell’edizione degli Oscar, ancora oggi gettonato sui social e tirato in ballo anche da Jimmy Kimmel, conduttore della cerimonia 2023. Il suo umorismo è ben noto al pubblico americano, per cui non dovrebbe stupire la sua battuta:

Vogliamo che vi divertiate, che vi sentiate al sicuro. Soprattutto vogliamo che io mi senta al sicuro, quindi abbiamo messo in campo politiche rigorose: se qualcuno in questo teatro commette un atto di violenza in qualsiasi momento durante lo spettacolo, riceverà l’Oscar come miglior attore e gli sarà permesso di tenere un discorso di 19 minuti!

Jimmy Kimmel si riferisce a quanto accaduto l’anno scorso. Dopo lo schiaffo a Chris Rock, Will Smith ha vinto come migliore attore protagonista per King Richard ed è salito sul palcoscenico per ritirare il suo premio. Come da tradizione, si è concesso un monologo di ringraziamento e ha chiesto scusa all’Academy per le sue azioni. Ma chiedere scusa non è stato sufficiente: Will Smith è stato allontanato dagli eventi organizzati dall’Academy e non potrà mettervi piede per i prossimi dieci anni. Ecco perché, al suo posto, al fianco di Jessica Chastain che ha trionfato nel 2022 con Gli occhi di Tammy Faye, è apparsa Halle Berry. Jessica Chastain ha potuto rispettare la tradizione e, in qualità di ex vincitrice, ha presentato la nuova migliore attrice. Halle Berry invece ha vinto a sua volta un Oscar come migliore attrice nel 2002 per Monster’s Ball – L’ombra della vita ed è stata l’unica attrice nera a trionfare nella categoria. Motivo per cui è con grande orgoglio che ha proclamato vincitrice Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once, la prima attrice asiatica a conquistare il titolo per la categoria.