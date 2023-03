Oscar 2023, Jimmy Kimmel scherza sullo schiaffo di Will Smith e l'assenza di Tom Cruise e James Cameron alla cerimonia

News Cinema

Jimmy Kimmel ha avuto l'arduo compito di presentare la 95esima cerimonia di consegna dei Premi Oscar e nel suo monolgo di apertura non ha potuto fare a meno di scherzare su uno dei momenti più iconici e controversi della passata edizione: lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock! Ma, non solo: il presentatore, nel corso della cerimonia, ha deciso di punzecchiare anche due grandi nomi dell'industria di Hollywood e che ieri erano assenti: Tom Cruise e James Cameron.

Oscar 2023, Jimmy Kimmel ironizza sullo schiaffo di Will Smith e sull'assenza di Tom Cruise e James Cameron alla premiazione

Gli appassionati cinefili e i protagonisti del settore che sono sopravvissuti alla nottata dei Premi Oscar per conoscere tutti i vincitori di questa edizione hanno anche assistito alle gag del presentatore Jimmy Kimmel che non ha perso occasione per ironizzare sul famoso schiaffo di Will Smith a Chris Rock:

"Vogliamo che vi divertiate, che vi sentiate al sicuro e, cosa più importante vogliamo che io mi senta al sicuro. Se qualcuno in questo teatro commette un atto di violenza in qualsiasi momento durante lo spettacolo, riceverà l'Oscar come Miglior attore e gli sarà permesso di tenere un discorso di 19 minuti. Ma seriamente, l'Academy ha messo in piedi un tema di gestione della crisi. Se durante lo spettacolo accade qualcosa di imprevedibile o violento, non fate nulla, rimanete seduti...e magari date un abbraccio all'aggressore. E se qualcuno di voi si arrabbia per una battuta e decide di vendicarsi, non avrà vita facile."

Con quest'ultima battuta, Jimmy Kimmel si è riferito a Michael B. Jordan e Michelle Yeoh tra il pubblico, esperti di arti marziali, ma anche al nutrito seguito di presentatori che si sarebbero alternati con lui durante la serata: come Pedro Pascal e Andrew Garfield -"dovrete vedervela con Spider-Man" ha infatti scherzato il conduttore.

Ma Kimmel si è anche sbizzarrito, come da tradizione, con commenti e gag sui presenti e assenti della serata e, dopo aver paragonato Seth Rogen e Steven Spielberg ai Joe e Hunter Biden di Hollywood, il presentatore ha scherzato sull'assenza di Tom Cruise e James Cameron alla cerimonia di premiazione:

"Tom Cruise e James Cameron non sono presenti. I due tizi che hanno incoraggiato tutti noi ad andare al cinema...non sono venuti al cinema! James Cameron non è venuto: ti rendi conto che uno show è troppo lungo quando nemmeno James Cameron riesce a stare seduto per tutto questo tempo. Alcuni hanno ipotizzato che Cameron non sia qui perché non ha avuto la nomination come miglior regista. Lo trovo difficile da credere, perché è un uomo di grande umiltà, ma poi come ha fatto l'Academy a non nominare il regista di Avatar? Chi pensava che fosse, una donna?"