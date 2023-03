Oscar 2023: Jim Sheridan dà affettuosamente del bastardo a Martin McDonagh per aver battuto il suo record

News Cinema

Il regista irlandese Jim Sheridan, racconta di aver scritto una email a Martin McDonagh dandogli del bastardo per aver battuto con Gli spiriti dell'isola il suo record di regista irlandese del film più candidato agli Oscar.

Ci sono complimenti... e complimenti. Come fa notare Hollywood Reporter, che ha intervistato Jim Sheridan, i registi americani come Spielberg, Lucas e Cameron sono soliti acquistare pagine intere di giornali per congratulare il collega quando uno dei loro film batte il record di un altro. Ma in Irlanda funziona diversamente e le cose sono, diciamo così, meno formali.

Jim Sheridan si congratula a modo suo con Martin McDonagh per le nomination agli Oscar