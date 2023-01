Avatar 2 maggior incasso mondiale post-pandemia, Spider-Man No Way Home è sconfitto!

News Cinema

Mai sottovalutare James Cameron: Avatar - La via dell'acqua è riuscito a fare quello che sembrava impossibile, scalzando Spider-Man No Way Home dalla vetta di maggior incasso mondiale post-Covid.

Era già nell'aria da qualche giorno, ormai è ufficiale: Avatar - La via dell'acqua è diventato il più alto incasso mondiale post-pandemia, superando il record che sembrava intoccabile di Spider-Man No Way Home. Nelle ultime ore Avatar 2 l'ha infatti scavalcato, avviandosi verso i 2 miliardi di dollari, aprendo simbolicamente le speranze per un ritorno alla normalità del cinema, senza comunque mai dimenticare che, al di là di questi numeri straordinari, ci sono altri film più piccoli e diversi da Avatar 2 in grado di tenere alta la bandiera della sala. Leggi anche Avatar 2 supera i 40 milioni di euro al botteghino italiano del weekend!

