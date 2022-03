Oscar 2022: chi sono le cinque migliori attrici protagoniste candidate all'Academy Award

News Cinema

A pochi giorni dalla cerimonia dei 94esimi premi Oscar, rivediamo le nomination nella categoria della Migliore Attrice Protagonista.

Rileggere i nomi delle cinque candidate ai premi Oscar 2022 nella categoria Migliore Attrice Protagonista, è anche l'occasione per annotarsi anche i titoli in cui vedere le loro performance. Questi sono i film in questione: Gli occhi di Tammy Faye (disponibile in streaming su Disney+), Spencer (attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche), Being the Ricardos (disponibile in streaming su Prime Video), La figlia oscura (in uscita al cinema il 7 aprile) e Madres Paralelas (a noleggio su tutte le principali piattaforme streaming). Ma andiamo nel dettaglio per parlare di queste attrici che hanno ricevuto una nomination agli Oscar 2022.

Jessica Chastain: nomination all'Oscar 2022 come miglior attrice protagonista

Alla sua terza nomination, dopo quelle in The Help (2012) e Zero Dark Thirty (2013), la californiana Jessica Chastain si gioca la vittoria essendo favorita alla pari con la collega Nicole Kidman. La Chastain si è sottoposta tutti i giorni a un intenso make-up prima di andare sul set per incarnare la figura dell'icona evangelica Tammy Faye che le ha consentito di ricevere commenti estremamente positivi da parte della critica. Per questo ruolo l'attrice ha già vinto un SAG Award. Il film Gli occhi di Tammy Faye è candidato anche nella categoria del Miglior Make-Up e Hairstyling.



Gli occhi di Tammy Faye: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Kristen Stewart: nomination all'Oscar 2022 come miglior attrice protagonista

Quando Spencer è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, si è iniziato a dare il nome di Kristen Stewart come per certo, in termini di corsa agli Oscar. Il film non ha convinto tutti, però, e col passare dei mesi sono arrivate poco per volta le performance di altre attrici in titoli molto più riusciti. Il fatto poi che la Stewart non sia stata candidata né ai BAFTA né agli Screen Actors Guild l'ha tenuta sul filo per l'ingresso nella cinquina delle migliori attrici agli Oscar. Ma alla fine è riuscita ad ottenerla per questo non facile ruolo in cui interpreta la Principessa Diana. Si tratta dalla sua prima nomination, oltre che l'unica per il film.



Spencer: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Nicole Kidman: nomination all'Oscar 2022 come miglior attrice protagonista

A distanza di 20 anni dalla prima nomination all'Oscar, Nicole Kidman non solo è tra le migliori attrici dell'anno, ma è anche la favorita alla vittoria, alla pari con Jessica Chastain. Per l'attrice australiana si tratta della quinta candidatura in carriera, una delle quali si è trasformata in un Oscar nel 2003 che ha premiato la sua interpretazione nel film The Hours. Per il ruolo di Lucille Ball, l'attrice famosa negli anni 50 per la sitcom Lucy ed io, la Kidman ha già vinto quest'anno il Golden Globe. Il film Being the Ricardos, scritto e diretto dal grande Aaron Sorkin, è valso una nomination anche a Javier Bardem (miglior attore protagonista) e a J.K. Simmons (miglior attore non protagonista).



Being the Ricardos: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Olivia Colman: nomination all'Oscar 2022 come miglior attrice protagonista

Quando è salita sul palco della cerimonia di premiazione degli Oscar nel 2019 per accettare la statuetta come migliore attrice protagonista, Olivia Colman ha formulato uno dei più teneri, divertenti, sinceri e umili discorsi di ringraziamento. Il film era La favorita e prima di scendere dal palco aveva detto "non succederà un'altra volta". Forse non lo vincerà quest'anno un secondo Oscar, ma la sua bravura la porterà senza dubbio a ottenere in futuro altre nomination. La Colman è candidata per La figlia oscura, tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, che ha ottenuto altre due nomination all'Oscar 2022: una per Maggie Gyllenhaal (che esordisce alla regia con questo film) nella categoria della Migliore Sceneggiatura Non Originale e una per Jessie Buckley come Miglior Attrice Non Protagonista.



La Figlia Oscura: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Penelope Cruz: nomination all'Oscar 2022 come miglior attrice protagonista

Non deve essere male ricevere la quarta nomination all'Oscar, dopo averne già vinto uno nel 2009 per Vicky Cristina Barcelona, e avere il proprio marito candidato anch'egli nello stesso anno tra i migliori attori. Può ritenersi ampiamente soddisfatta Penélope Cruz di questo risultato, con tutti i risvolti affettivi che ne seguono, dalla nomination al suo Javier Bardem che siederà accanto a lei durante la cerimonia di premiazione, fino al riconoscimento per l'interpretazione in Madres paralelas diretto dell'amico regista Pedro Almodovar. Il film ha ricevuto una nomination anche per la migliore colonna sonora.



Madres paralelas: Il Teaser Trailer Italiano del Film - HD