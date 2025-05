Ortigia Film Festival Spin-OFF, le anticipazioni della 17a edizione: Sonia Bergamasco presenta Duse, The Greatest a Siracusa

News Cinema

Ortigia Film Festival lancia Spin-OFF, una serie di eventi che anticipano il festival vero e proprio, che sarà dal 20 al 27 settembre. Fra questi c'è la presentazione a Siracusa del documentario di Sonia Bergamasco Duse, The Greatest. Il film verrà introdotto dalla regista il 30 maggio

In attesa di conoscere il programma della diciassettesima edizione, che si svolgerà dal 20 al 27 settembre, Ortigia Film Festival lancia SPIN-OFF, un insieme di eventi culturali che anticipano il festival cinematografico internazionale della città di Siracusa.

Il primo appuntamento è per venerdì 30 maggio alle 21.30, presso il Cinemino Vittorini, dove sarà proiettato il documentario di Sonia Bergamasco Duse, The Greatest. La regista sarà presente alla serata e incontrerà il pubblico subito prima del film. A moderare il dibattito sarà la giornalista Monica Cartia.

Duse The Greatest: la lezione di Eleonora Duse

Vincitore del Premio Speciale per la Migliore Opera Prima ai Nastri d'Argento e finalista in cinquina ai David di Donatello, Duse, The Greatest racconta Eleonora Duse attraverso i suoi luoghi, le persone che l'hanno studiata e perfino chi l'ha incontrata. Da attrice di teatro, oltre che di cinema, Sonia Bergamasco ha sempre avuto una venerazione per lei, e ne parla in questi termini:

Eleonora Duse è l'attrice italiana più famosa al mondo che intercetta le nuove generazioni attraverso la sensibilità di figure carismatiche come quella di Charlie Chaplin - che la vede a teatro a Los Angeles e scrive: "È la più grande artista che ho mai visto" - e il giovane Lee Strasberg, futuro direttore dell’Actors Studio, che guardandola al lavoro, intuisce il segreto di un'arte della recitazione che entra a far parte dell’immaginario collettivo di generazioni di attori di cinema.

Tra gli intervistati di Duse, The Greatest troviamo: Annamaria Andreoli, Valeria Bruni Tedeschi, Elena Bucci, Ellen Burstyn, Federica Fracassi, Fabrizio Gifuni, Ferruccio Marotti, Helen Mirren, Emiliano Morreale, Mariapaola Pierini, Caterina Sanvi, Mirella Schino e Giuditta Vasile.

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca, e organizzato dall'associazione culturale Sa.Li.Ro’, è diretto da Lisa Romano e Paola Poli.

La proiezione di Duse, The Greatest è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Ecco il trailer del documentario: