Ortigia Film Festival 2022: Andrea Purgatori, Giorgio Tirabassi ed Emanuela Fanelli in Giuria

La quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival ha svelato la sua Giuria, che sarà presieduta da Andrea Purgatori e composta anche da Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi. La manifestazione si svolgerà dal 16 al 23 luglio.

Il Presidente sarà Andrea Purgatori. Giornalista e scrittore, è anche sceneggiatore per la tv e per il cinema, e ha firmato i copioni de Il muro di gomma, Il giudice ragazzino (1994), Fortapàsc (2009), L'industriale (2011). È inoltre Presidente di Greenpeace Italia dal 2014, e dal 2017 conduce su La7 il programma Atlantide.

Ad affiancare Purgatori saranno Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi. La prima si divide fra cinema e televisione e, dopo aver esordito in Non essere cattivo, ha recitato in Gli ultimi saranno ultimi, Assolo, Beata ignoranza e Brave ragazze, per citare soltanto alcuni titoli. Tirabassi non ha bisogno di presentazioni. Qualcuno lo ricorda in Distretto di Polizia, qualcun altro lo ha visto di recente in Freaks Out di Gabriele Mainetti.

Diretto da Lisa Romano e Paola Poli, Ortigia Film Festival vanta tre sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Sono invece due le sezioni non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che quest'anno sarà la Musica.