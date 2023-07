Oppenheimer, l'influenza di Robert Pattinson secondo Christopher Nolan

News Cinema

Robert Pattinson non è nel cast di Oppenheimer, ma secondo Christopher Nolan è stato nodale per la creazione del film. Un suo regalo infatti ha confermato una suggestione che ossessionava il regista...

Oppenheimer, ultima impresa registica di Christopher Nolan, ci aspetta in sala dal 23 agosto, con Cillian Murphy nel ruolo dello scienziato responsabile del Manhattan Project, che portò alla creazione della bomba atomica durante la II Guerra Mondiale. Intervistato da Tara Hitchcock, Nolan ha confessato che il film in un certo esiste grazie a Robert Pattinson. L'attore, pur assente dal cast di Oppenheimer, è stato tra i protagonisti del suo Tenet e proprio su quel set gli ha fatto un regalo...



Oppenheimer: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Oppenheimer, il regalo di Robert Pattinson a Christopher Nolan

Oppenheimer nasce da una suggestione che Christopher Nolan ha lanciato ai protagonisti del suo precedente Tenet, tra i quali c'era Robert Pattinson. L'attore ha recepito la suggestione e l'ha poi concretizzata in un libro che ha regalato al regista: è stato proprio quel libro a confermare a Nolan quanto per lui contasse la vicenda del Manhattan Project (1942-1947), con le sue inquietanti implicazioni etiche. È bene ricordare che il cast di Oppenheimer non comprende Pattinson, ma al fianco di Murphy troveremo tra gli altri Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matt Damon, Gary Oldman, Robert Downey Jr., Rami Malek e Matthew Modine. Ciò non significa che Pattinson sia stato il motore involontario del progetto...

Viene da Tenet, a un certo punto si parla di Oppenheimer. Avevo scritto quel dialogo, su questo incredibile momento che Oppenheimer e gli scienziati del Manhattan Project avevano vissuto: realizzarono di non poter escludere che, una volta attivata la prima apparecchiatura atomica, avrebbero potuto dare inizio a una reazione a catena che avrebbe distrutto il mondo. L'usammo come metafora di Tenet, dove Rob aveva recitato. Come regalo alla fine della lavorazione mi ha dato un libro con i discorsi di Oppenheimer degli anni Cinquanta: lì si legge come questi incredibili intelletti abbiano cercato di affrontare le massicce conseguenze del modo in cui avevano cambiato la vita di tutti noi, per sempre.