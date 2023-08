Oppenheimer, IMAX e bianco & nero in un backstage

News Cinema

Un video backstage ci spiega la sfida di Christopher Nolan in Oppenheimer, con l'uso del formato IMAX in un film sostanzialmente intimista e dialogato, ricorrendo anche al bianco e nero.

Oppenheimer sta facendo faville al boxoffice italiano, con 13 milioni di euro già raccolti in una settimana (fonte Cinetel): è sorprendente per un film di grande valore ma che non è il classico blockbuster. Christopher Nolan, nel narrare la storia del grande scienziato (interpretato da Cillian Murphy), padre della bomba atomica, ha scommesso su un uso dell'immagine come al solito non convenzionale. Questo video backstage ce lo spiega.



Oppenheimer: Le riprese per l'IMAX - HD

Oppenheimer, la sfida tra IMAX e bianco e nero