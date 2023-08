Operazione Kandahar: L'action movie con Gerard Butler in esclusiva su Prime Video

News Cinema

Disponibile da oggi, 24 agosto, in esclusiva su Prime Video Operazione Kandahar, action movie in cui Gerard Butler veste i panni di un agente della CIA la cui copertura in Medio Oriente salta all'improvviso. Nel cast anche Travis Fimmel, star della serie Vikings.

Operazione Kandahar - nuova avventura action con Gerard Butler - ha debuttato nelle sale americane lo scorso maggio. Ancora inedito in Italia, il lungometraggio è disponibile da oggi - 24 agosto - in esclusiva nel catalogo Prime Video. Scopriamo dunque qualche dettaglio sulla trama e sul cast.

Operazione Kandahar - Trama, cast e trailer dell'action movie con Gerard Butler

Diretto da Ric Roman Wugh, Operazione Kandahar segue la storia di Tom Harris, un agente sotto copertura che lavora per la CIA, implicato in una pericolosa missione in Medio Oriente. A causa di una fuga di informazioni, la vera identità di Harris viene però svelata, rendendolo un bersaglio vulnerabile e facilmente rintracciabile. In fuga insieme al suo traduttore, l'agente dovrà quindi trovare il modo di nascondersi dalle forze speciali afghane e raggiungere il punto di estrazione, situato a Kandahar.



Gerard Butler, protagonista assoluto del progetto, torna quindi a vestire i panni dell'eroe action, che può contare unicamente sulle proprie forze per uscire da situazioni apparentemente senza via di scampo. La star - apparsa di recente in The Plane, di cui è attualmente in sviluppo uno spin-off, Ship - è infatti conosciuto al grande pubblico per titoli come Giustizia privata, la trilogia Attacco al Potere e Nella tana del lupi. Butler, però, nel corso della sua carriera, ha preso parte anche a cult del calibro di 300 e Il fantasma dell'opera o a commedie romantiche e drama sentimentali, come P.S. I Love you, La dura verità e Il cacciatore di ex. In Operazione Kandhar divide poi la scena con un cast internazionale, formato da Ali Fazal, Bahador Foladi, Olivia-Mai Barrett, Nina Toussaint-White, Rebecca Calder, Ross Berkeley Simpson, Vassilis Koukalani, Hakeem Jomah, Tom Rhys Harries, Ray Haratian, Farhad Bagheri, Fahim Fazli, Lee Comley e Travis Fimmel - star della serie Vikings. Operazione Kandhar segna inoltre la terza collaborazione fra il regista, Ric Roman Wugh, e Gerard Butler, dopo Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen e Greenland. Wugh è inoltre attualmente al lavoro sia sul sequel di Greenland - dal titolo Greenland: Migration - sia sul quarto capitolo della saga Attacco al Potere - Night As Fallen -, in cui tornerà a dirigere, ancora una volta, Butler. Scontratosi al botteghino americano con il remake live action de La Sirenetta e la commedia Papà scatenato (About my Father) con Robert De Niro, il lungometraggio non ha però riscontrato il successo sperato, venendo "dirottato", in altri Paesi, direttamente in streaming. Appuntamento quindi da oggi su Prime Video.