One Punch Man diventa un film dal vero, diretto dal regista di Fast & Furious!

Sarà Justin Lin a dirigere l'adattamento dal vero del popolare manga / anime One Punch Man, nato dalla fantasia di ONE. Produce la Sony Pictures.

Riscuote un solido successo anche in Italia l'anime di One Punch Man, basato sul fumetto del mangaka ONE partito nel 2009 sul web, con una serie in due stagioni realizzata poi da Madhouse e J. C. Staff a partire dal 2015: la storia avrà ora un adattamento cinematografico dal vero girato a Hollywood dalla Sony Pictures e affidato alla regia di Justin Lin, uno degli autori storici della serie di Fast & Furious. Le riprese dovrebbero iniziare giò entro la fine dell'anno. Leggi anche Fast & Furious 10: il regista Justin Lin lascia il film a riprese iniziate

One Punch Man, di cosa parla la serie

Per chi non abbia dimestichezza con l'anime o con il manga di One Punch Man, la creazione di ONE narra di Saitama, che a venticinque anni è diventato uno degli eroi più potenti al mondo: tre anni di allenamenti lo hanno portato a poter sconfiggere chiunque con un sol colpo (è "one punch man", appunto). Raggiunto l'obiettivo, Saitama non ha però più alcuno stimolo, e si salva dalla depressione solo entrando nell'Associazione Eroi, dove lo scopo della sua vita è scalare la classifica di popolarità dei "colleghi" al suo interno, combattendo un'infinità di avversari. Al suo fianco il cyborg Genos, poi suo allievo.

Justin Lin è reduce da un colpo di scena, cioè il suo abbandono di Fast & Furious 10 a riprese partite (è stato sostituito al volo da Louis Leterrier), per ragioni poco chiare, ma che qualcuno ha voluto ricondurre a screzi con Vin Diesel, nonostante Lin abbia firmato diversi episodi della saga testosteronica su quattro ruote. Al di là dei Fast & Furious, Lin ha anche diretto nel 2016 Star Trek Beyond.

Nel 2019 i personaggi del manga hanno preso anche una strada videoludica, riscuotendo però scarso successo con One-Punch Man: A Hero Nobody Knows (Bandai, per Windows, PS4 e Xbox One).