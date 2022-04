Fast & Furious 10: il regista Justin Lin lascia il film a riprese iniziate

News Cinema

Battuta d'arresto per il decimo film della saga di Fast & Furious: dopo una settimana di riprese, il regista Justin Lin ha abbandonato il set.

Un inatteso colpo di scena sconvolge la lavorazione di Fast X, o Fast & Furious 10, decimo episodio della saga ad alto tasso di velocità, affidato ancora una volta al regista Justin Lin, che ha abbandonato il film dopo una sola settimana di riprese. L'anno scorso, presentando il nono Fast & Furious, Lin aveva dichiarato: "Qualunque cosa facciamo, ogni volta che parliamo del prossimo capitolo non avverto alcuna restrizione, sono elettrizzato da quello che abbiamo costruito e nel giungere al capitolo finale di questa saga". Evidentemente, però, la magia si è spezzata.

Fast & Furious 10: Justin Lin lascia il set di Fast X, cosa è successo?

Secondo quanto riportano i media americani, l'abbandono di Justin Lin è stato improvviso, dopo una settimana di riprese. Il regista è anche co-sceneggiatore del film insieme a Dan Mazeau. A compensare in parte gli enormi problemi creati alla produzione da questa rinuncia al ruolo principale, resterà a bordo in veste di produttore. Justin Lin ha annunciato la sua decisione con un tweet sul canale ufficiale della saga, che dice:

Col sostegno della Universal, ho preso la difficile decisione di ritirarmi da regista di Fast X, rimanendo nel progetto come produttore. In oltre 10 anni e cinque film, abbiamo potuto riprendere i migliori attori, girare le migliori scene d'azione e i migliori inseguimenti d'auto. Da un punto di vista personale, come figlio di immigrati asiatici, sono felice di aiutare a costruire il franchise più rappresentativo della diversità nella storia del cinema. Sarò per sempre grato al magnifico cast, alla troupe e allo Studio per il loro sostegno, e per avermi accolto nella famiglia di Fast.

Nonostante queste parole, gli osservatori restano perplessi da questa decisione che inevitabilmente comporta dei ritardi nella produzione del film e un aumento del budget. Alcuni ipotizzano che, come già successo con Dwayne Johnson, le manie di controllo di Vin Diesel potrebbero averci a che fare. A questo punto ci chiediamo perché l'attore non passi direttamente dietro la macchina da presa... come possibili sostituti di Lin, vengono fatti i nomi di David Leitch e F. Gary Gray, anche se il primo sembra indisponibile, dal momento che si è impegnato a realizzare Fall Guy con Ryan Gosling. Staremo a vedere. Per il momento la seconda unità di Fast & Furious 10 o Fast X continuerà a lavorare, ma se il film dovrà uscire il 19 maggio 2023 un nuovo regista dovrà essere trovato quanto prima.