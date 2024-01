One from the Heart: Reprise: il trailer della versione restaurata (e rimontata) del film di Francis Ford Coppola

News Cinema

Presentata in prima mondiale nella sezione Venenzia Classici nel corso della scorsa edizione della Mostra del Cinema, questa nuova, scintillante versione di Un sogno lungo un giorno di Coppola si prepara al debutto sul mercato dell'home video, e questo è il suo nuovissimo trailer.

Se nell'ultimo anno e qualcosa Francis Ford Coppola ha finalmente avuto modo di lavorare sul suo nuovo e già attesissimo film, quel Megalopolis che è presumibile pensare che vedremo in prima mondiale nelle edizioni 2024 di Cannes o di Venezia, sappiamo bene che questo straordinario regista, che non ama affatto stare con le mani in mano, quando non ha lavorato a qualche nuovo film ha passato molto tempo rimettendo mano al montaggio di diversi suoi capolavori del passato. Non è solo il caso di Apocalypse Now, e delle sue versioni Redux e Final Cut, ma anche di nuovi cut di Cotton Club, del Padrino parte III, di I ragazzi della 56ª strada e, ultimo della lista (per ora) di quel sogno ultraromantico al neon che è Un sogno lungo un giorno.

Nella sezione Venezia Classici della Mostra del Cinema 2023 è stata presentata in prima mondiale una versione restaurata in 4K e rimontata di quel film, reintitolato per l'occasione One From the Heart: Reprise, che ora sta per debuttare sul mercato dell'home video in tutto il mondo e di cui vi mostriamo qui di seguito il trailer ufficiale:





Scritto da Coppola con Armyan Bernstein, fotografato in maniera splendida e inconfondibile da Ronald Víctor García e Vittorio Storaro, Un sogno lungo un giorno racconta la storia di una coppia - quella formata da Hank e Franny, rispettivamente interpretati da Frederic Forrest e Teri Garr - che a Las Vegas, il 4 di luglio, decide di separarsi e che, prima di tornare inevitabile insieme, trascorre una giornata di libertà assoluta e sfrenata, concendendosi l'illusione di un flirt e di un nuovo amore: lui con una bellissima circense (Nastassja Kinski), lei con uno sfavillante attore e cantante che lavora come cameriere (Raul Julia).

Il tutto accompagnato dalla splendida colonna sonora di quel gigante assoluto che è Tom Waits, nominato all'Oscar per questo suo lavoro.