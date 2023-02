Omaggio a Robert Altman: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Pur mancando clamorosamente in streaming molti dei suoi capolavori, siamo riusciti a "scovare" titoli di grande spessore per celebrare uno dei più grandi cineasti americani.

Stavamo quasi per rinunciare al nostro omaggio a Robert Altman, nato a Kansas City il 20 febbraio 1925. Come si può spiegare cosa abbia dato questo autore unico al cinema americano e internazionale senza parlare di opere come M.A.S.H. (foto principale), Images, I protagonisti, America oggi, il suo ultimo Radio America? Come è possibile che questi e molti altri titoli del cineasta non siano disponibili in streaming sulle piattaforme nostrane? Alla fine ci siamo comunque resi conto che i cinque film in streaming selezionati riescono lo stesso a esprimere la forza vitale del suo miglior cinema. Mancano molti capolavori, è senz’altro vero, ma Robert Altman ne ha realizzati talmente tanti che in fin dei conti rimane comunque un piacere poter ricordarne l’opera grandiosa e geniale. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti dal grande Robert Altman

I compari (1971)

La rielaborazione del western avviene con un film innevato e crepuscolare, che congela le dinamiche dell’epica e ne espone invece il lato barbaro, dove il self-made man di frontiera si confronta con le avversità naturali e soprattutto quelle decise dall’uomo. Warren Beatty e Julie Christie (nomination all’oscar) sono poetici protagonisti de I compari, opera di densità assoluta, sicuramente uno dei migliori lungometraggi dell'autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.

Il lungo addio (1973)

La reinterpretazione del noir sfruttando il capolavoro letterario di Raymond Chandler per svuotarne il significato, il senso. Il Philip Marlowe interpretato da un magnifico Elliott Gould è la nemesi del “duro”, anzi abbraccia tutta la filosofia liberal e aperta del periodo. Il lungo addio rimane comunque un film straordinario, un’epopea di rara bellezza cinematografica. Nel cast anche un poetico Sterling Hayden. Che lungometraggio portentoso è questo…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Nashville (1975)

Uno dei film immortali della carriera di Altman, un’opera fluida e potente come un fiume in piena che racchiude una molteplicità di personaggi, storie, atmosfere e soprattutto canzoni indimenticabili. Nashville compie un lavoro sul sonoro mai tentato in precedenza, creando una polifonia di parole e suoni che restituisce tutto il realismo della messa in scena. Nomination all’Oscar per film e regia. Nel cast una commovente Lily Tomlin, straordinaria a spiccare in un cast comunque leggendario. Film di fronte al quale ci si può soltanto inchinare. Disponibile su Amazon Prime Video, Paramount +.

Il Dottor T e le donne (2000)

Una delle commedie più ostentate e complesse della seconda parte della carriera di Altman, che si chiude con un finale metaforico di impatto sicuro. Richard Gere è affascinante protagonista di Il Dottor T e le donne, unico ruolo maschile di rilievo in un cast tutto al femminile. Spiccano anche Helen Hunt e Liv Tyler in un film misterioso, che osa anche quando perde equilibrio narrativo. A noi al Festival di Venezia piacque molto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Gosford Park (2001)

Ultimo grande capolavoro, ultima nomination all’oscar, la quinta come miglior regista, senza incredibilmente alcuna statuetta ottenuta. Gosford Park è un film dalla raffinatezza feroce, che mette in scena la battaglia tra le classi sociale con perfidia magistrale. Helen Mirren, Emily Watson, Kristin Scott-Thomas, Clive Owen, una Maggie Smith da applausi. Bellezza estetica e studio entomologico dei personaggi al massimo livello. Altman al suo meglio, ovvero il meglio del meglio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.