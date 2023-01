Omaggio a Muhammad Ali: cinque film in streaming che raccontano pugili e ring

News Cinema

Il leggendario sportivo nasceva a Louisville il 17 gennaio 1942. Questi i film in streaming, e le performance di grandi attori, che abbiamo selezionato per celebrare la ricorrenza.

Il 17 gennaio 1942 nasceva a Louisville, in Kentucky, la leggenda del pugilato Muhammad Ali. Una delle figure non soltanto sportive ma culturali più importanti del XX Secolo. Con il suo impegni civile Ali ha cambiato il modo di vedere lo sport in relazione alla società civile. Vogliamo dunque rendere omaggio al più grande pugile di tutti i tempi proponendo cinque film in streaming che parlano di questo sport ma soprattutto regalano al pubblico le performance potenti di altrettanti grandi attori. Senz’altro indugio vi sottoponiamo dunque la nostra selezione, augurandovi come sempre buona lettura.

Ricordando Muhammad Ali: ecco cinque film in streaming sul mondo del pugilato

Lassù qualcuno mi ama

Rocky

Toro scatenato

The Boxer

Ali

Lassù qualcuno mi ama (1956)

La biografia non “ufficiale” di Rocky Marciano viene messa in scena da Robert Wise con una potenza emotiva ed espressiva ammirevoli, facendo immediatamente di Lassù qualcuno mi ama un classico non soltanto del cinema sportivo ma più in generale del melodramma anni ‘50. E poi il film serve a lanciare definitivamente la carriera di Paul Newman, poderoso e istintivo nel ruolo del protagonista. Una prova non semplice, centellinata soprattutto nelle scene fuori dal ring. Insomma, le prime avvisaglie che ci trovavamo di fronte a uno dei più grandi attori di sempre. Da applausi. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Rocky (1976)

Ancora un film ispirato alla lontana all’epopea di marciano, che Sylvester Stallone scrive e interpreta con un’adesione fisica e psicologica al personaggio indiscutibile. John G. Avildsen dirige Rocky stando sempre attento al realismo e al non detto, facendone un film monumentale, un omaggio alla figura dell’outsider senza precedenti. Arrivano gli Oscar per il miglior film e la regia, a coronamento di un’operazione messa in piedi con calore umano e sensibilità commoventi. Film bellissimo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Toro scatenato (1980)

Toro scatenato: Il trailer del film di Martin Scorsese

Ancora sotto l’egida produttiva di Irwin Winkler, lo stesso di Rocky, Martin Scorsese porta sul grande schermo la vicenda di Jake La Motta adoperando le armi del grande cinema espressionista. Il bianco e nero di Michael Chapman è straordinario, il montaggio di Thelma Schoonmaker vertiginoso, l’interpretazione del camaleontico Robert De Niro leggendaria (e da Oscar). Toro scatenato scrive la storia del cinema non soltanto sportivo, con una storia di discesa all’inferno per un personaggio tragico e autodistruttivo. Capolavoro. Disponibile su Apple Itunes.

The Boxer (1997)

Una coppia in grado di realizzare grandi melodrammi come Daniel Day-Lewis e il regista Jim Sheridan affrontano la situazione irlandese ai tempi dell'IRA attraverso gli occhi di un pugile che, uscito di galera, vuole rifarsi una vita fuori e dentro il ring. The Boxer è un’opera a tratti potentissima, magari squilibrata ma capace di far innamorare lo spettatore dei personaggi e delle situazioni. Bellissimo l’incontro finale del protagonista, così come bravissima Emily Watson a supporto. Un titolo non ricordato quanto meriterebbe, si tratta di cinema viscerale e coraggioso. Da rivalutare e applaudire. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Ali (2001)

Non potevamo che chiudere con la prova sontuosa di Will Smith, che porta sul grande schermo dieci anni della vita e della carriera di Muhamad Ali in un film potente, ondivago, appassionante. Michael Mann tratta la materia alla sua maniera, con il minor numero di parole possibile e lo spazio alla visione, ai dettagli, agli sguardi di un uomo che ha visto il mondo come nessun altro. Ali possiede un inizio stratosferico e un finale folgorante. In mezzo ci sono alcuni buchi, ma si tratta davvero di un lungometraggio di grande spessore. Nomination all’Oscar per Smith e Jon Voight come supporto. Ne meritava altre. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.