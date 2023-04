Omaggio a Gregory Peck: ecco i suoi grandi film che potete vedere in streaming

News Cinema

Il protagonista di Vacanze romane e Il buio oltre la siepe nasceva il 5 aprile del 1916. Ripercorriamone la grande carriera attraverso cinque famosi film in streaming.

Oggi vogliamo celebrare la statura di grande interprete del cinema classico che spetta a Gregory Peck. Nato a La Jolla il 5 Aprile 1916, si è imposto come divo di grandezza assoluta sin dai suoi primissimi film. In carriera ha collaborato con molti dei più grandi registi della storia del cinema americano, recitando accanto a partner che anche grazie alla sua disponibilità di interprete hanno dato il meglio di sé. Candidato per ben cinque volte all’Oscar, Peck vinse la statuetta per uno dei ruoli più famosi e acclamati di sempre. Lo trovere ovviamente nei cinque film in streaming selezionati per rendergli il nostro sincero omaggio. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da Gregory Peck

Io ti salverò

Barriera invisibile

Vacanze romane

Il buio oltre la siepe

Il presagio

Io ti salverò (1945)

A soltanto un anno dall’esordio come attore arriva immediatamente il grande successo del thriller celeberrimo diretto da Alfred Hitchcock, un concentrato di tensione e romance straordinariamente equilibrato. Io ti salverò diventa fin dalle prime scene veicolo perfetto per esplicitare l’alchimia con la grande co-protagonista Ingrid Bergman. Un finale da applausi per uno dei film maggiormente riusciti del “Maestro del brivido” cinematografico. Disponibile su Amazon Prime Video.

Barriera invisibile (1947)

La consacrazione come simbolo della Hollywood liberal e impegnata arriva col film che consegna il primo Oscar a Elia Kazan. Un dramma di enorme spessore e finezza introspettiva per raccontare i pregiudizi di un’America ancora retrograda ma fin troppo benestante per non nascondersi dietro il perbenismo. Barriera invisibile scuote la coscienza del pubblico e racconta l’integrità morale del protagonista, uomo della stampa deciso a smascherare l’ipocrisia in nome della verità. Film imperdibile. Disponibile su Amazon Prime Video.

Vacanze romane (1953)

Diretti dal grande William Wyler, Peck e una Audrey Hepburn all’esordio formano una coppia romantica irripetibile, che scrive la storia del cinema classico in maniera indelebile. Vacanze romane sfrutta gli scenari della Capitale per costruire una favola moderna di grazia e dolcezza indiscutibili. Svariati Oscar tra cui quello per la miglior attrice protagonista. E non poteva essere altrimenti. Le passeggiate in Vespa dei due personaggi principali hanno definito un’epoca di costume e società. Inimitabile. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Il buio oltre la siepe (1962)

Atticus Finch è uno dei personaggi più famosi e importanti della storia del cinema americano, e grazie anche a un Gregory Peck da Oscar strameritato. Tratto dal romanzo straordinario di Harper Lee, Il buio oltre la siepe è un dramma giudiziario che racconta invece il cuore nero e sanguinante di una società dal tessuto ancora diviso, rabbioso e mai disposto all’ascolto. Film di potenza espressiva inattaccabile e che possiede una messa in scena perfetta per i temi narrati. Nel cast anche un giovanissimo ma già intenso Robert Duvall. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il presagio (1976)

Sull’onda del successo de L’esorcista il grande artigiano Richard Donner realizza un altro horror demoniaco di grande successo. Insieme a Peck in forma smagliante troviamo anche una bravissima Lee Remick. Sono loro a innalzare il livello de Il presagio, in gran parte girato anche a Roma e capace di carpire il lato oscuro e lugubre della ”Città Eterna”. Alcuni momenti de Il presagio fanno veramente paura, anche se ormai è piuttosto datato. Ma la classe di Gregory Peck rimane immutata e indimenticabile. Chapeau. Disponibile su Google Play.