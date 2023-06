Oliver Stone su John Wick 4: "è disgustoso!"

News Cinema

Oliver Stone, che dice sempre quello che pensa per quanto impopolare possa essere, se la prende con John Wick 4 e con la Marvel, argomentando le sue critiche.

Oliver Stone, come sa chi lo ha incontrato più volte e seguito nel corso della sua lunga carriera, è uno che dice sempre quello che pensa, senza diplomazia, e se ne frega delle reazioni. Dunque non c'è da stupirsi che si sia espresso in termini fortemente denigratori nei confronti del cinema americano attuale, e che nel suo mirino siano finiti ad esempio i film Marvel e il recente John Wick 4, che ha detto di aver visto durante un viaggio aereo.

Oliver Stone sul cinema d'azione contemporaneo: disgustoso e noioso

Proprio parlando di John Wick 4, quarto capitolo di una saga popolarissima presso gli spettatori, Oliver Stone ha detto: "Per me il film è disgustoso da non crederci. Disgustoso". Riferendosi poi ai produttori di questo genere di film, ha aggiunto: "Non so cosa abbiano in testa. Magari da ragazzino guardavo G.I. Joe. Ma Reeves uccide trecento, quattrocento persone in quel cazzo di film. Da veterano ex combattente posso dirvi che nessuna di quelle morti è credibile. So che è un film, ma sembra un videogame più che un film". Sempre parlando del tipo di film d'azione che si fanno oggi, Oliver Stone ha aggiunto che "hanno perso il contatto con la realtà. Forse al pubblico piacciono i videogame, ma a me annoiano. Quante auto si possono distruggere? Quante scene acrobatiche puoi fare? Che differenza c'è tra Fast and Furious e un altro film? Sono solo cose una dopo l'altra. Sia che si tratti di un personaggio Marvel sovrumano o di un umano come John Wick non c'è nessuna differenza. Non è credibile"

Sempre Variety riporta le seguente affermazioni, rilasciate da Stone questo mese quando ha ritirato un premio alla carriera al Transilvania Film Festival in Romania: "La gente nello showbiz è idiota. Seguono il trend, la moda, è tutto basato sulla moda". Non è la prima volta che il regista di Platoon dice la sua sullo stato del cinema contemporaneo, e lo fa sicuramente in modo più diretto di altri della sua generazione e anche più anziani di lui. Nel 2020, parlando di due suoi capolavori come Fuga di mezzanotte (che aveva scritto) e Scarface, disse: "Se avessi fatto oggi uno dei miei film non credo sarei durato. Mi avrebbero diffamato, attaccato, svergognato. Avrei dovuto calpestare troppe sensibilità. Purtroppo ci vuole libertà per fare un film. Bisogna essere rudi, si può essere cattivi. E bisogna pestare i piedi a qualcuno. Santa pazienza, pensate che avrei potuto fare uno di quei film?". Sicuramente no, gli risponderemmo, e forse è proprio questo il motivo per cui i film americani, come dice lui, assomigliano sempre di più ai videogame, perché la violenza realistica e la guerra come lo raccontavano lui e i suoi pari, oggi sono totalmente scomparsi dai radar o censurati preventivamente.

(foto Oliver Stone da Wikimedia Commons, di Gage Skidmore)