Oliver Stone finalmente pronto a girare White Lies con Benicio Del Toro?

News Cinema

World of Reel riporta la notizia secondo la quale Oliver Stone sarebbe pronto al via per girare White Lies, il film con Benicio Del Toro di cui si parla da anni e che costituirebbe il suo ritorno al cinema quasi 10 anni dopo Snowden. Non si conoscono però le fonti.

Mettiamo le mani avanti: spesso, ma non sempre (vedi le notizie sulle imminenti riprese del film di Tarantino, qualche mese fa) quanto riporta World of Reel è vero. A volte si corre il rischio di incorrere in fake news, ma dato l'interesse dell'argomento, per dovere di cronaca ve lo riportiamo. Secondo la testata, in un articolo a firma Jordan Ruimy, Oliver Stone starebbe per tornare al cinema con un suo vecchio progetto più volte annunciato, ovvero White Lies con Benicio del Toro e che le riprese sarebbero imminenti. Non abbiamo trovato altrove conferme di questa news, di cui il sito non riporta la fonte, ma ci sembra giusto ricordare la storia di questo progetto.

Oliver Stone e il tentativo di fare White Lies

Il progetto di cui parla World of Reels, che parla di inizio riprese in autunno in Italia e in Thailandia per quattro mesi di lavorazione, è stato annunciato per la prima volta intorno al 2018. White Lies è stato all'epoca descritto come un dramma familiare e psicologico, incentrato su un uomo (interpretato da Del Toro) che, dopo una relazione burrascosa con la madre di suo figlio, si ritrovava a confrontarsi con i genitori benestanti e la sua educazione in un contesto borghese di New York. Nel proprio matrimonio l'uomo aveva ripetuto gli stessi errori dei suoi con il figlio problematico. Sentendosi in trappola, si imbarcava in una ricerca di libertà piena di lussuria per trovarsi ancor più alla deriva, fino all'incontro con una donna la cui vita era opposta alla sua, che dava il via a un viaggio di riscoperta. Nella storia sono evidenti temi come l'ipocrisia, il denaro, il sesso, la famiglia e la ricerca della verità, tutti argomenti che Stone ha affrontato anche in altri film. Le riprese, all'epoca del primo annuncio, erano previste a New York nel 2019 e il film avrebbe rappresentato il ritorno al cinema del regista due volte premio Oscar dopo Snowden, del 2016. Poi, come spesso succede in questi casi, se ne sono perse le tracce e Stone si è dedicato ai documentari con JFK Revisited - Through the Looking Glass e Nuclear Now. Parlando della difficoltà di ottenere finanziamenti per White Lies, Oliver Stone aveva accennato alla lista nera su cui era finito per il suo documentario televisivo The Putin Interview, del 2017. World of Reel riguardo alla prossima concretizzazione del progetto, fa riferimento a finanziatori europei, ma al momento non abbiamo trovato conferme esterne. Speriamo comunque che sia vero e di poter vedere un nuovo film di Oliver Stone, regista controverso ma sicuramente geniale, al cinema.