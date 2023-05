Oldboy: il trailer della versione restaurata del film di Park Chan-wook

News Cinema

In occasione del ventennale della sua uscita, è stata realizzata una versione restaurata del film che ha fatto conoscere al pubblico occidentale il genio del regista coreano Park Chan-wook.

Se ci seguite, sapete benissimo che sono anni - da ben prima dell'exploit internazionale di Parasite - che andiamo ripetendo che quello proveniente dalla Corea del Sud è una delle migliori cinematografie che ci siano in circolazione, e da anni a questa parte. D'altronde, oggi, nomi come quelli di Bong Joon-ho e di Park Chan-wook, per citare i due più noti esponenti di quel cinema - non sono più noti solo a una ristretta cerchia di appassionati, ma anche a un pubblico più vasto.

Vent'anni fa non era così. E vent'anni fa, quando già Park aveva girato due grandi film come JSA e Mr. Vendetta, è stata l'uscita del secondo capitolo della trilogia della vendetta, Oldboy, a far diventare il regista famoso in tutto il mondo.

Con protagonista il grande Choi Min-sik, Oldboy raccontava la storia di un uomo che, liberato misteriosamente quindici anni dopo, altrettanto misteriosamente, era stato rapito e fatto prigioniero in una cella simile a una stanza d'hotel, si trova a dover scoprire prima l'identità del suo rapitore, poi gli sconvolgenti motivi per cui era stato tenuto prigioniero così a lungo.

Definito da Quentin Tarantino "il film che avrei voluto fare", premiato col Gran Premio della Giura a Cannes nel 2004, Oldboy è stato un film di enorme successo e di grandissima influenza, come stanno anche a dimostrare i due remake che ne sono stati realizzati: il primo in India, dal regista Sanjay Gutpta, intitolato Zinda, il secondo a Hollywood da Spike Lee, con Josh Brolin come protagonista.

In occasione del ventennale del film, la NEON si prepara a far uscire nuovamente Oldboy nelle sale degli Stati Uniti in versione restaurata, e questo è il trailer che lo accompagna. Ricordiamo che in Italia Oldboy è attualmente disponibile in streaming su Prime Video e su NOW.





Park Chan-wook, che lo scorso anno ha presentato a Cannes il suo nuovo film, il bellissimo Decision to Leave, è al momento impegnato nella realizzazione della serie televisiva The Sympathizer, adattamento romanzo premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen "Il Simpatizzante", edito in Italia da Neri Pozza, con protagonisti Hoa Xuande, Sandra Oh, Robert Downey Jr., Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong, Kieu Chinh e Nguyen Cao.