Oggi a Cannes 2025 - Al Festival l'attesa crisi di coppia fra Jennifer Lawrence e Robert Pattinson

Quinta giornata dell'edizione 78 del Festival di Cannes che presenterà ben tre film in concorso fra cui l'atteso ritorno di Jennifer Lawrence in depressione post partum al fianco di Robert Pattinson in Die My Love. Nel nostro video diario di Mauro Donzelli l'appuntamento con i film del giorno a Cannes.

Sono passati otto anni dal suo ultimo film, come di consueto presentato qui al Festival di Cannes, per la scozzese Lynne Ramsay, capace sempre di colpire e stupire con i suoi cinque film realizzati in oltre venticinque di carriera. Lo stesso effetto ci sarà, siamo convinti, oggi sabato 17 maggio, quando il suo Die My Love verrà presentato in concorso, in una giornata in cui saranno ben tre i titoli proiettati che si contenderanno la palma d'oro.

Molta attesa, anche sul tappeto rosso, per la coppia Jennifer Lawrence, giovane neo mamma in depressione post partum, e Robert Pattinson. Una coppia in crisi molto glamour. Ma ci sarà spazio anche per un Renoir che viene in realtà dal Giappone e un film di Richard Linklater, Nouvelle vague, omaggio al cinema francese e a Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard.

