Odissea di Christopher Nolan: la Universal organizza una prevendita a 1 anno dall'uscita e i biglietti vanno a ruba in un'ora

News Cinema

Negli Stati Uniti sono stati messi in vendita biglietti del film di Christopher Nolan in diverse sale IMAX. Acquistati praticamente tutti in un battito di ciglia, fanno prevedere un incasso stellare per il kolossal ispirato al poema omerico.

L'attesa per Odissea di Christopher Nolan è talmente spasmodica già un anno prima della sua uscita che la Universal Pictures ha pensato di organizzare la prevendita dei biglietti della première in IMAX 70 mm a 12 mesi dall'arrivo del film nelle sale USA, previsto per il 17 luglio 2026. Inutile dire che i biglietti sono andati a ruba, a testimonianza del fatto che lo Studio ha avuto un'ottima idea e si aspetta incassi da capogiro per la versione cinematografica dello splendido poema omerico tante volte portato sul grande schermo. Il film è attualmente in lavorazione, e infatti, a inizio settimana, sono stati avvistati in Scozia Matt Damon, Tom Holland e Zendaya.

Tutti pazzi per l'Odissea di Christopher Nolan

Uno sceneggiatore trentasettenne di nome Sean Collins-Smith, che ha già comprato i biglietti dell'Odissea di Nolan, ha dichiarato: "Magari dovrò essere fuori città. Mia moglie potrebbe essere costretta ad andare all'estero per motivi di lavoro oppure potrei essere chiuso in una stanza a scrivere qualche copione, ma per fortuna i biglietti sono rimborsabili. È insolito prendere un impegno con un anno di anticipo".

A fare un simile ragionamento sono stati in molti, perché in meno di 24 ore il 95% dei biglietti disponibili è stato venduto, ed è successo nella prima ora. Immediatamente sono apparse sui social media foto delle ricevute degli acquisti insieme alle parole di rammarico di chi non ha avuto fortuna andando sul sito o sulla app di Fandango Media, l'azienda che vendeva i biglietti per il film di Christopher Nolan. Variety ci informa inoltre che un tizio di nome Julian Flores, che ha 24 anni e lavora a Burbank per la Universal, si è recato di persona nel cinema dove avrebbe visto Odissea. "Quando sono andato alla cassa" - ha raccontato - "lo staff del cinema ha cominciato a ridere perché pensava che fossi matto a comprare i biglietti un anno prima. Avevano ragione: per me è completamente folle anche solo pensare a cosa farò un giovedì del mese di luglio del 2026".

A monte del successo di questa bella iniziativa promossa dalla Universal non c'è solo il fatto che Nolan sia un regista dal valore commerciale incalcolabile, come ha dimostrato Oppenheimer, ma anche il suo desiderio che Odissea venga visto in un determinato modo. Il kolossal è stato girato interamente in IMAX e quindi è doverosa la visione in sale IMAX.

Il risultato della prevendita dei biglietti di Odissea ha contribuito a rendere il film un evento. C'è però un aspetto negativo: il bagarinaggio selvaggio. Alcuni biglietti sono stati messi su Ebay a un costo nettamente superiore a quello iniziale, che in alcuni casi è arrivato fino a 200 Euro, ma qui la colpa è anche di chi è disposto a spendere cifre astronomiche magari solo per dire: "Io c’ero" invece di pazientare qualche giorno.