Oceania, Dwayne Johnson è un perfetto Maui nelle prime foto dal set del live-action

Dwayne Johnson presta la voce in originale al personaggio di Maui in Oceania e l'attore è stato scelto per interpretarlo anche nel live-action, attualmente in produzione. Una scelta che non poteva che confermarsi vincente, vista l'incredibile somiglianza dell'attore con Maui, come ci mostrano le prime foto dal set!

Alcuni attori sembrano nati per interpretare determinati ruoli: questo è il caso, ad esempio, di Dwayne Johnson che, dopo aver prestato la voce al personaggio di Maui in Oceania e Oceania 2 (previsto al cinema per il 27 novembre), darà vita al semi-dio che accompagna Vaiana anche nella versione live-action, attualmente in produzione. Dal set della pellicola arrivano, infatti, le prime foto che ritraggono Johnson con il costume di scena e la somiglianza con la controparte animata è impressionante.

Oceania, dal set del live-action arrivano le prime foto di Dwayne Johnson nel ruolo di Maui

L'account X di Cosmic Media ha diffuso alcuni scatti dal set del live-action di Oceania: la pellicola è stata annunciata dallo stesso Dwayne Johnson ad aprile 2023 tra non poche polemiche, dato che il film animato che racconta le avventure di Vaiana e Maui ha debuttato al cinema solo nel 2016. Perciò, non è ancora considerato un classico Disney come lo sono Cenerentola, Biancaneve e i sette Nani, Peter Pan, La Bella e la Bestia o Aladdin, tutte pellicole di cui i Walt Disney Studios hanno realizzato una versione live-action.

Inoltre, il film arriverà al cinema a poco più di un anno di distanza da Oceania 2 (inizialmente concepita come una serie tv) e molti fan hanno espresso dubbi sulla validità di quella che è apparsa solo come un'operazione commerciale, più che un tentativo di riproporre un classico dell'animazione Disney in una nuova veste.

Nel cast del live-action sono presenti anche Catherine Laga'aia nel ruolo di Vaiana, sostituendo così Auli'i Cravalho, l'attrice che nella versione originale presta la voce al personaggio e che sarà produttrice del live-action. John Tui sarà il capo Tui, mentre Rena Owen interpreterà nonna Tala. Alla regia di Oceania fa il suo debutto nel mondo del cinema il regista di Broadway Thomas Kail. Le riprese del film sono iniziate ad agosto e dopo mesi di attesa arrivano i primi scatti dal set che mostrano Dwayne Johnson nel costume di Maui e la somiglianza con il personaggio animato risulta incredibile.

Nelle foto condivise da Cosmic Media, si vedono Johnson e Laga'aia interagire sul set e i dettagli del costume di Maui, come i capelli lunghi, la gonna di palme e i tatuaggi sono riprodotti nei minimi particolari. Fandango ha poi diffuso la prima immagine ufficiale dal set del live-action: una foto del dietro le quinte nella quale compaiono l'amo magico di Maui e la canoa di Vaiana.

Our first look behind the scenes of the live-action #Moana movie - Coming to theaters July 10, 2026. pic.twitter.com/0X9Z6ZdKkp — Fandango (@Fandango) November 20, 2024

In attesa del 10 luglio 2026, data d'uscita del live-action, il 27 novembre arriverà in sala Oceania 2: Vaiana, tre anni dopo le avventure del primo film, si ritroveranno a salpare con un improbabile equipaggio per affrontare un nuovo nemico che minaccia la sopravvivenza del popolo a cui appartiene Vaiana.