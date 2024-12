Oceania 3 è già avviato, anche se manca una conferma ufficiale?

News Cinema

Se avete visto Oceania 2, dovreste immaginare che un Oceania 3 si sta già avvicinando. Non stupisce quindi più di tanto la voce di corridoio captata dallo scooper Daniel Richtman, che dà i lavori come già iniziati ai Walt Disney Animation Studios.

Non pensiamo che il pubblico fresco della visione di Oceania 2 abbia oggi molti dubbi sull'arrivo di un Oceania 3: non solo queste operazioni sono dettate dal successo al botteghino (confermato in questo caso), ma un progetto a lungo termine è già evidente dalle scene dei titoli di coda del film, in puro stile marveliano. Uno scoop diffusosi quindi in rete nelle ultime 24 ore non sta davvero stupendo nessuno: mai voce di corridoio è stata più credibile. Leggi anche Oceania 2 ha scene post-credits?

I lavori su Oceania 3 sarebbero già partiti