Oceania 2 ha cancellato un cartoon Disney su una principessa persiana?

The Wrap ha captato una voce secondo cui Oceania 2 avrebbe preso il posto di un film animato su una principessa persiana, perché la Disney aveva bisogno di puntare su un cavallo vincente. Dell'altro progetto, al quale si accennò nel 2019, non si è più parlato.

The Wrap è venuto a conoscenza di un dietro le quinte riguardante i Walt Disney Animation Studios e il progetto di un film animato su una principessa persiana: sarebbe stato sostituito in corso d'opera da Oceania 2, in una vociferata "morsa" sui soggetti originali, a favore di più sicure produzioni basate su marchi preesistenti e amati. La mossa sarebbe stata decisa anche dall'esito deludente al boxoffice di alcuni lunghi d'animazione recenti dello studio, ma quali sono i progetti in arrivo nell'immediato futuro? Leggi anche Oceania 3, la sceneggiatrice è ottimista sul trequel: "C'è tanto amore per Vaiana da parte del pubblico"

Una principessa persiana ha fatto posto alla Vaiana di Oceania 2?