Nuovo Olimpo: il trailer ufficiale del film di Ferzan Ozpetek

Arriverà come Netflix Original sulla piattaforma streaming il 1 novembre, dopo una presentazione alla Festa del Cinema di Roma. Nuovo Olimpo è il nuovo film di Ferzan Ozpetek. Vi presentiamo il trailer del film.

Una storia personale, che ha vissuto in prima persona, ha ispirato Nuovo Olimpo, il ritorno al cinema di Ferzan Ozpetek. Un'appassionata storia d'amore dagli anni '70 in poi che arriverà come Netflix Original sulla piattaforma streaming il 1 novembre, dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Scritto dal regista con Gianni Romoli, è interpretato da Damiano Gavino, Andrea Di Luigi, Luisa Ranieri, Greta Scarano, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo, Giancarlo Commare e Jasmine Trinca.

Siamo alla fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora.

Ecco il trailer di Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek.