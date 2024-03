Now You See Me 3, Jesse Eisenberg spiega le tempistiche

News Cinema

È in arrivo Now You See Me 3, terzo capitolo della saga sui rapinatori-prestigiatori: Jesse Eisenberg, parte del cast nel ruolo di J. Daniel Atlas, ha spiegato a Collider quali saranno le tempistiche della lavorazione.

Vi ricordate della saga di Now You See Me, che racconta le storie di un gruppo di illusionisti specializzati in rapine? Sappiamo già che la Lionsgate ha messo ufficialmente in cantiere Now You See Me 3, ma con quali tempistiche? Ci illumina in merito Jesse Eisenberg, meglio noto come J. Daniel Atlas, che ha spiegato a Collider l'attuale stato del progetto ora in mano a Ruben Fleischer. Leggi anche Superman: Legacy, Jesse Eisenberg rivela l'unico consiglio che darebbe a Nicholas Hoult per Lex Luthor

Now You See Me 3, quando si girerà il sequel?

La saga di Now You See Me, mix di heist movie e commedia, segue le gesta di una banda di ladri molto particolare, i Quattro Cavalieri: l'illusionista J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), il mentalista Merritt McKinney (Woody Harrelson), l'escapologa Henley Reeves (Isla Fisher) e il prestigiatore Jack Wilder (Dave Franco), votati sia all'intrattenimento sia al furto con estrema destrezza. Now You See Me 3 vedrà la luce probabilmente nel 2025, perché secondo Eisenberg le riprese dovrebbero cominciare entro quest'anno, per la regia di Ruben Fleischer. Il primo Now You See Me - I maghi del crimine nel 2013 portò a casa 351.724.000 dollari nel mondo a fronte di 75 di budget, con Now You See Me 2 nel 2016 che bissò con 334.900.000 per un costo sui 100 (fonti Boxofficemojo e Deadline), quindi con leggero meno profitto. Jesse dice:

Sì, ho letto il copione, speriamo di partire nei prossimi sei mesi. Sembra che ce la faremo. È fantastico. La sceneggiatura celebra l'intelligenza, è non-violenta ma eccitante. [...] È assurdo da vedere, perché può sembrare ovvio, sembrerebbe quasi banale, ma è in realtà molto raro un film che appartiene a un franchise, in stile hollywoodiano, che si concentra sul lavoro di squadra e sull'intelligenza, non sulla sola violenza. [...] Secondo me [il successo] si deve al fatto che all'inizio hanno assunto un grande cast. Mi ci metto in mezzo, ma davvero voglio dire che hanno assunto dieci grandi attori e attrici, e succede che quando vai a vedere un film con una trama complicata, che devi seguire, se hai al centro di tutto persone vive sullo schermo, che danno l'idea di metterci se stesse, che sembra si divertano a improvvisare... tutto è più divertente. Ci sono un sacco di film così in giro, dove le compagnie cinematografiche hanno realizzato che assumere grandi attori, per questi film hollywoodiani tutti incentrati sul plot, dà ai film una certa anima, una certa vita.