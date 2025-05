Nouvelle Vague, ecco il trailer del film di Richard Linklater sulla realizzazione di Fino all'ultimo respiro

News Cinema

Il regista americano ha appena presentato in concorso al Festival di Cannes questo bellissimo film che arriverà nei cinema italiani distribuito da Lucky Red e BIM. Ecco il trailer di Nouvelle Vague.

Potrebbe sembrare strano che a raccontare la genesi e le riprese di uno dei più grandi film della storia del cinema, il francesissimo Fino all'ultimo respiro che nel 1960 è stato l'esordio di un genio come Jean-Luc Godard, sia arrivato un americano. Un texano perlopiù. Ma Richard Linklater non è solo un grande regista, uno che ha dimostrato nel corso della sua carriera di potersi confrontare con i toni e i generi più diversi, ma anche è anche quello che con la rohmerianissima trilogia di Prima dell'alba aveva dimostrato in tempi non sospetti di possedere una sensibilità cinematografica molto affine a quella francese.

Nouvelle Vague, appena presentato in concorso al Festival di Cannes, è appunto il film in cui Linklater racconta la lavorazione di quel capolavoro di Godard, mettendo sullo schermo lui, i suoi attori Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo, i membri della sua troupe, nonché amici e colleghi che rispondono ai nomi di Truffaut, Chabrol, Melville, e tanti altri ancora. Tutti interpretati da bravi attori estremamente somiglianti agli originali.

Il film di Linklater, che non ha ottenuto premi a Cannes ma è stato tra i più apprezzati dalla critica internazionale, arriverà prossimamente in Italia distribuito da Lucky Red e BIM; in attesa di sapere quando uscirà - e se magari sarà proiettato in double bill proprio con Fino all'ultimo respiro dagli esercenti più illuminati - potete vederne questo bellissimo trailer ufficiale.

Nouvelle Vague: il trailer originale del film di Richard Linklater