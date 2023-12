Non fate infuriare l'elfo: il trailer ufficiale dell'horror natalizio (da ridere) in arrivo in streaming

News Cinema

Una famiglia americana si trasferisce in una fattoria nella campagna norvegese, ma non sa che il fienile nasconde assai poco amichevoli elfi di Babbo Natale. Il film arriverà a noleggio e in vendita sulle principali piattaforme dal 27 dicembre, per un Natale... diverso.

Mancano oramai due settimane tonde tonde, nel momento in cui scrivo queste righe, a Natale. E, se non le sale, perlomeno le piattaforme streaming traboccano di film e serie tipicamente natalizie.

Alcuni tra noi, però, alle storie più tradizionalmente legate al Natale piace affiancare (o, nei casi più estremi, sostituire) film che il Natale lo declinino in maniera trasversale o insolita. Per dire: Die Hard, il primo, è uno dei film di Natale preferiti di molti, e non è esattamente La vita è meravigliosa.

Fino a pochi anni fa, chi a Natale rimaneva sempre un po' escluso dalle attenzioni di chi i film li pensa e li fa, erano gli appassionati di horror, che però qualche anno fa si sono presi una bella rivincita con titoli come Rare Export o Krampus. E quest'anno avranno di che divertirsi con Non fate infuriare l'elfo, titolo italiano del chiacchieratissimo There is Something in the Barn che è stato presentato al Fantastic Film Festival e al Sitges, due dei principali festival di genere nel mondo.

Diretto dal norvegese Magnus Martens - uno con in CV episodi di serie come Banshee, Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., Will e Fear the Walking Dead, oltre che l'action SAS - L'ascesa del Cigno Nero, che trovate su Netflix - Non fate infuriare l'elfo racconta la storia di una famiglia americana che si trasferisce in una baita remota tra le montagne della Norvegia, dove l'attende una grande sorpresa: nel fienile della casa vive infatti un elfo con un brutto carattere. E quando i nuovi arrivati iniziano a far infuriare la creatura, si scatena una cruda e sanguinosa lotta per la sopravvivenza.

Questa la trama ufficiale:

In questa commedia horror natalizia, Bill si trasferisce con la moglie americana Carol e i figli Nora e Lucas in Norvegia, dove ha ereditato una tenuta appartenuta alla sua famiglia. Mentre Bill sogna di trasformare il fienile della proprietà in un bed and breakfast, la sua famiglia fatica ad adattarsi alla vita scandinava. Lucas scopre inoltre che proprio nel fienile vive un dispettoso elfo del folklore antico, che impone alla famiglia una serie di regole da seguire. Quando Bill ignora gli avvertimenti di Lucas e non segue le sacre tradizioni festive, l'elfo trama per sbarazzarsi degli intrusi americani ad ogni costo.

Sceneggiata da Aleksander Kirkwood Brown, questa bizzarra commedia horror di Natale vede protagonisti Martin Starr, Amrita Acharia, Kiran Shah, Zoe Winter-Hansen, Townes Bunner, Calle Hellevang-Larsen, Henriette Steenstrup, Paul Monaghan e Jeppe Beck Laursen, e sarà disponibile per il noleggio e l'acquisto sulle principali piattaforme di streaming attive in Italia dal 27 dicembre.

Qui di seguito vi presentiamo il trailer ufficiale originale di Non fate infuriare l'elfo (che, oltre a essere un buon titolo, è anche un buon consiglio per la vita di tutti i giorni).





Se questo trailer vi ha intrigato, siccome è (quasi) Natale e siamo tutti più buoni, ecco anche una extended preview del film: