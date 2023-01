Non così vicino, Tom Hanks severo alla scuola guida in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

In questa clip in italiano di Non così vicino, che vi presentiamo in anteprima esclusiva,, Tom Hanks impartisce lezioni di scuola guida con molto pragmatismo. Il film di Marc Forster sarà al cinema dal 16 febbraio.

In questa clip in italiano che vi mostriamo in anteprima esclusiva da Non così vicino, il personaggio interpretato da Tom Hanks è impegnato in una lezione di scuola guida che manda in panico la sua allieva: l'uomo ha una reazione piuttosto drastica, per sbloccare la donna dalla sua impasse, e non va per il sottile. Ma di cosa parla questo nuova commedia agrodolce interpretata dall'attore, nelle nostre sale dal 16 febbraio distribuita da Warner Bros.? Scopritelo dopo la clip



Non Così Vicino: Una Clip Ufficiale Italiana in Anteprima Esclusiva - HD

Non così vicino, la trama e il trailer del film con Tom Hanks