Noir in Festival: A Brief History of a Family è il miglior film, Mimì - Il Principe delle tenebre vince il Premio Caligari

News Cinema

Ad aggiudicarsi il Black Panther Award per il miglior film del concorso del Noir in Festival 2024 è il cinese A Brief History of a Family. Il vincitore del Premio Claudio Caligari per il miglior noir dell'anno è invece a Mimì - Il principe delle tenebre.

Il film vincitore del Noir in Festival 2024 è A Brief History of a Family, del regista cinese Lin Jianjie, che con quest'opera elegante e profonda, che indaga le dinamiche familiari di un paese che ha subito l'imposizione di mettere al mondo un solo figlio, ha conquistato la giuria internazionale.

Il regista e produttore inglese James Jones (Presidente), l'attrice Chiara Caselli, il regista Fulvio Risuleo e l'attrice Letizia Toni hanno attribuito il Black Panther Award al film con la seguente motivazione:

Se è vero che il Noir è un sentimento con cui si racconta una storia, il film a cui assegniamo il nostro unico e importante premio può considerarsi un esempio di questa maniera di vedere il mondo. Per la sua capacità di raccontare uno spaccato sociale senza mai essere didascalico e con grande sensibilità, per la sua regia originale, poetica e la sua abilità di utilizzare pochi elementi ricchi di mistero.

A Brief History of a Family uscirà in Italia distribuito da Movies Inspired.

La giuria popolare composta come da tradizione da giovani studenti e appassionati di cinema, coordinati da Maurizio Di Rienzo e affiancati dagli esperti Nicole Bianchi, Anna Maria Pasetti e Giulio Sangiorgio (delegato IULM), ha visto e votato i sei film finalisti in gara per il Premio Claudio Caligari e ha scelto come vincitore Mimì - Il principe delle tenebre di Brando De Sica, che a Gennaio 2025 tornerà in sala.

Ricordiamo che il Premio Claudio Caligari per il miglior film noir italiano dell'anno è attribuito dal Noir in Festival in collaborazione con IULM e Cinecittà News.