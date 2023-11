Noir in Festival 2023: in programma Daniel Pennac, Giancarlo De Cataldo e Donato Carrisi, Salvatores e Bellocchio

News Cinema

È stato annunciato da Marina Fabbri e Giorgio Gosetti, il programma della 33esima edizione del Noir in Festival, che si svolgerà a Milano dall'1 al 7 settembre. Fra gli ospiti Daniel Pennac, Giancarlo de Cataldo, Gabriele Salvatores, Pivio, Marco Bellocchio.

Si svolgerà dal 1 al 7 dicembre a Milano la 33esima edizione del Noir in Festival, storica manifestazione dedicata al cinema, alla letteratura e alla tv noir, laddove per noir si intende un grande contenitore che accoglie diversi sottogeneri e sconfina nell'horror, nella fantascienza, nella commedia nera e nel poliziesco.

Diretto da Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (delegato IULM) quest'anno il Noir accoglie come ospite d'onore Daniel Pennac, che riceverà il prestigioso Raymond Chandler Award, riconoscimento letterario già tributato a John Grisham, Elmore Leonard, Jo Nesbø, Jefferey Deaver, Eddie Bunker e Roberto Saviano, per citare solo alcuni nomi. L'autore della celebre saga editoriale di Malaussène sarà protagonista della prima giornata, durante la quale incontrerà gli studenti dello IULM e più tardi il pubblico.

Sempre restando in campo letterario, il Noir in Festival 2023 ospiterà il Premio Scerbanenco, a cui si aggiunge per la prima volta il Premio Scerbanenco - Romanzo per il Cinema. A presentare il loro ultimo romanzo saranno scrittori di primissimo piano: ad esempio Giancarlo De Cataldo, che presenterà "Colpo di ritorno", nuovo capitolo della saga con protagonista il Pm Manrico Spinori. Non mancherà Donato Carrisi con "L’educazione delle farfalle", a cui si aggiunge, fra gli altri, Giampaolo Simi con "Il cliente di riguardo". Sarà presente, al Noir 2023, il concorso cinematografico, che vedrà competere 8 lungometraggi, tutti proiettati al cinema Arlecchino. A questi si aggiungono titoli fuori concorso ed eventi speciali. Tra i film più attesi ci sono: il nuovol ungometraggio di Neil LaBute Out of the Blue (con Ray Nicholson e Diane Kruger), The Goldman Case di Cédric Kahn, il vincitore del Pardo d'oro Critical Zone di Ali Ahmadzadeh, e poi gli italiani Runner di Nicola Barnaba (con Matilde Gioli e Francesco Montanari) e Garbage Man di Alfonso Bergamo (con Paolo Briguglia e Tony Sperandeo). Da non dimenticare, i film fuori concorso, i noir italiani in lizza per il Premio Caligari e una serie di eventi speciali.

Molto importante, il 2 dicembre, una giornata dedicata al Giallo Storico e alla vicenda di Marianna de Leyva, la celebre Monaca di Monza de "I promessi sposi" di Manzoni. A intervenire saranno studiosi, scrittori e il regista Marco Bellocchio. Ci sarà infine spazio per il racconto del cinema noir di Gabriele Salvatores e per il musicista e autore di colonne sonore Pivio, che racconta la musica del noir realizzata con Aldo De Scalzi. Per il programma completo del Noir in Fest 2023 potete andare sul sito ufficiale del festival, a cui comingsoon sarà presente per l'intero periodo.