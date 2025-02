Noi e Loro: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima e incontra le registe del film

News Cinema

ComingSoon ti invita all'anteprima di Noi e Loro, il film che ha fatto vincere al suo protagonista Vincent Lindon il premio del miglior attore allo scorso Festival di Venezia: prenota il tuo biglietto omaggio valido per due persone e partecipa alla proiezione alla presenza delle registe del film

Dopo essere stato presentato alla scorsa Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove il protagonista Vincent Lindon ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, arriverà al cinema il 27 febbraio, distribuito da I Wonder Pictures, Noi e Loro, diretto da Delphine e Muriel Coulin.

Il film, che vede protagonisti accanto a Lindon i giovani Stefan Crepon e Benjamin Voisin presentato a Venezia, racconta di Pierre, un padre vedovo che alleva da solo i suoi due figli. Mentre il più giovane avanza serenamente nella vita e si prepara a trasferirsi a Parigi per frequentare l'università, il maggiore si avvicina a movimenti estremisti, violenti e razzisti. Pierre assiste impotente alla pericolosa piega che sta prendendo la vita del figlio, tentando con grande difficoltà di gestire il rapporto con lui e a creare un vero dialogo e confronto all'interno della famiglia.



Noi e loro: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Vincent Lindon e Benjamin Voisin - HD

Comingsoon ti dà l'opportunità di partecipare alle proiezioni speciali del film, alla presenza delle registe, nelle seguenti città:: Venerdì 28 febbraio alle ore 19 presso il Cinema Visionario: Venerdì 28 febbraio alle ore 21 presso il Cinema Cinemazero: Sabato 1 marzo alle ore 20 presso il Cinema Astra

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione.