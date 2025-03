No Other Land attaccato a Miami, cinema rischia la chiusura per il documentario israelo-palestinese premio Oscar

News Cinema

Il sindaco di Miami Beach ha minacciato la chiusura della sala indipendente O Cinema, per aver proposto il documentario premio Oscar No Other Land, realizzato da un collettivo israelo-palestinese. Ha accusato il lungometraggio di "propaganda antisemita". Una petizione si appella al primo emendamento.

No Other Land è il vincitore dell'Oscar 2025 per il miglior documentario: realizzato da un collettivo israelo-palestinese, racconta le espulsioni forzate dalla Cisgiordania, da parte dell'esercito israeliano, ai danni degli abitanti di Masafer Yatta. La situazione è raccontata dal legame tra il giovane palestinese Basel Adra e il suo amico giornalista israeliano Yuval Abraham. Hanno loro stessi diretto il film insieme a Hamdan Ballal e Rachel Szor. Una coalizione creativa per narrare uno scontro deciso da altri, da sempre. In Florida c'è chi tenta attivamente di impedirne la visione (questo non accade in Italia, fortunatamente). Leggi anche No other land: la recensione del documentario vincitore dell'Oscar

No Other Land e la minaccia del sindaco al cinema di Miami Beach

No Other Land sta facendo rischiare la chiusura della sala indipendente O Cinema di Miami Beach, semplicemente per esservi stato proiettato. Il sindaco Steven Meiner sta infatti cercando di revocare la concessione della sala, di proprietà del comune, oltre a 40.000 dollari di sovvenzioni all'associazione nonprofit che gestisce il cinema. Nella lettera inviata alla CEO della sala, Vivian Marthell, il sindaco ha scritto: "I commenti del regista agli Oscar provano la natura antisemitica del film, che usa propaganda anti-ebrea e bugie come la 'pulizia etnica'. Sfortunatamente, gli ebrei per migliaia di anni hanno sentito questa retorica antisemita: sono solo sorpreso che O Cinema, usando i soldi dei contribuenti di Miami Beach, diffonda consapevolmente questa propaganda di odio."

Naturalmente, il tentativo di impedire la visione del film e di punire la sala ha suscitato una certa indignazione, così 600 artisti hanno sottoscritto una lettera-petizione del cinema stesso, rivolta al sindaco: "O Cinema ha una lunga storia di sostegno a punti di vista importanti e diversi, per alimentare il dialogo. Come cineasti invitiamo alla discussione critica di qualsiasi film, ma la vostra decisione di punire O Cinema per la proiezione di No Other Land è un attacco alla libertà d'espressione, al diritto degli artisti di raccontare le loro storie, nonché una violazione del Primo Emendamento. È anche un'offesa alla popolazione di Miami Beach e di Miami, che merita l'accesso a un tipologia diversa di film e prospettive."

Ecco cosa hanno detto Basel e Yuval, rispettivamente un palestinese e un israeliano, ricevendo l'Oscar, nel discorso di cui parla il sindaco (non citando però le parole del coautore israeliano).

BASEL: Due mesi fa sono diventato padre e spero che mia figlia non debba vivere la mia stessa vita, temendo sempre la violenza dei coloni, le demolizioni delle case, le espulsioni forzate che la mia comunità Masafer Yatta vive da decenni, mentre chiediamo che il mondo prenda seri provvedimenti per fermare l'ingiustizia, per fermare la pulizia etnica del popolo palestinese.

YUVAL: Abbiamo fatto questo film insieme, Palestinesi e Israeliani, perché insieme le nostre voci sono più forti, vediamo l'atroce distruzione di Gaza e della sua gente, che deve finire, gli ostaggi israeliani brutalmente presi nel crimine del 7 ottobre, che devono essere liberati. Quando guardo Basel vedo mio fratello, ma non siamo uguali: noi viviamo in un regime in cui io sono libero di fronte a una legge civile, mentre Basel è sotto legge militare, che distrugge la sua vita, sulla quale non ha controllo. C'è una strada diversa, una soluzione politica senza una supremazia etnica, con diritti nazionali per entrambi i nostri popoli. E devo dire che la politica estera di questo paese sta contribuendo al blocco di questa strada. Non riuscite a vedere che siamo legati? Che la mia gente sarà davvero libera solo se la gente di Basel lo sarà? C'è un'altra strada, non è mai troppo tardi per dare la vita agli esseri umani. Grazie.