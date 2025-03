Una famiglia e un villagio in Cisgiordania in lotta contro la decisione della giustizia israeliana di abbattere le loro case perché in territorio militare. Un piccolo esempio di un'occupazione insostenibile che si riverbera nella quotidianità di gente comune. La recensione di No other land documentario vincitore dell'Oscar

Una questione di terra occupata, da secoli. Chi la occupi, in quale epoca e per quanto tempo è sempre fonte di lotte, spesso di guerre e di sangue versato fra Israele e Palestina. Ben lungi dal sentirsi prossimi a un accordo sui due stati, che alla metà degli anni ’90 sembrava a portata di mano con gli accordi di Oslo, i conflitti proseguono anche al di là di Gaza e delle drammatiche notizie che hanno fatto l’attualità negli ultimi due anni abbondanti. Trovandoci in quella Cisgiordania che è sembrata improvvisamente periferica, la vicenda raccontata nel documentario No other land, vincitore dell’Oscar, sembra appartenere a un altro periodo dello scontro eterno, definiamolo pure biblico, in Terrasanta. In questo senso è ancora più paradigmatico, sintesi mirabile di come troppi anni di governi Netanyahu e soci abbiano dato via libera ai piani di ritorno all’occupazione della terra palestinese da parte dei coloni, sempre più violenti ed espliciti come vero braccio armato dell’oppressione nei confronto di un popolo, o meglio di tante famiglie.

Come quelle che abitano da decenni a Masafer Yatta, a sud di Hebron, in zona C, quindi in un territorio della Cisgiordania ancora in pieno controllo civile e militare israeliane. La vicenda è complessa, come sempre da quelle parti, ma basti dire che dagli anni ’80 è stata rivendicata come zona militare chiusa, anche grazie a una sentenza della corte suprema dello stato di Israele. Nonostante questo, il documentario mostra con chiarezza assoluta l’insopportabile opera di metodica demolizione dee case dei palestinesi, che non vogliono lasciare una terra che abitano da “sempre”. Girato dal 2019 al 2023, No other land è ancor prima la storia di un’amicizia, quella fra il palestinese Basel Adra, abitante del luogo e attivista come il padre prima di lui, e il giornalista israeliano Yuval Abraham. Sintetizza momenti di tensione e di condivisione, nottate fuggendo dall’esercito o preparandosi a ricostruire di nuovo le baracche in cui vivere, azzardato definirle case, dopo l’ennesima opera di demolizione coordinato da un funzionario che ormai è a loro ben noto.

Un racconto che tiene acceso l’occhio delle persone comuni e dell’opinione pubblica, un film militante che denuncia l’oppressione quotidiana di ogni quieto vivere che devono subire i palestinesi, almeno quelli nelle zone ancora non pienamente autonome. No other land, nessun altro luogo potrebbe immaginare come casa Basel, e con lui tanti suoi vicini di casa, che si battono per quell’uguaglianza che sembra utopia, quando il suo amico Yuval può tornare senza problemi a casa sua, in Israele, mentre lui non può lasciare le sue colline aride e assediate.

Classico e appassionato, è proprio nei momenti di apparente noia condivisa e nell’amicizia fra i due semiti, così vicini da sembrare fratelli, che il documentario ha qualcosa di importante da dirci, anche al di là della più tradizionale valenza politica.