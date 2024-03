Nimona, il regista vuole esplorare l'universo Netflix con sequel e spin-off

News Cinema

Quante possibilità ha Nimona di esplorare il suo universo? Il regista Troy Quane avrebbe qualche idea per ampliare la narrazione con sequel e spin-off.

Grazie alla candidatura agli Oscar 2024, Netflix ha pensato bene di distribuire Nimona gratuitamente tramite il proprio canale YouTube. Film d’animazione, ha arricchito il catalogo originale in streaming nel corso del 2023, ma la sua avventura potrebbe proseguire. Probabilmente l’esito durante la cerimonia degli Academy Awards potrebbe fornire la spinta giusta ma, anche in caso contrario, Netflix potrebbe valutare sequel e spin-off del film animato. Del resto il regista Troy Quane ha già ammesso di avere alcune idee a disposizione per esplorare ancor di più il mondo medievale proposto in Nimona. Ma su chi potrebbe concentrarsi questa volta?



Nimona, il regista avrebbe qualche idea per sequel e spin-off

Attualmente il colosso streaming non ha annunciato un potenziale sequel di Nimona, ma il regista avrebbe già qualche idea da utilizzare in tal caso. Pur avendo diretto pochi film d’animazione finora, Troy Quane ha lavorato con altre produzioni animate. Come riporta ComicBook, infatti, ha supportato come artista di storyboard film come L’era glaciale: In rotta di collisione, Hotel Transylvania e Il figlio di Babbo Natale per citarne alcuni e, dopo il successo incassato da Nimona ed una candidatura agli Oscar, potrebbe sicuramente valutare ulteriori progetti del genere. Intervistato da Cartoon Base, il regista ha affrontato la possibilità di tornare nuovamente nel mondo di Nimona attraverso un sequel diretto o progetti spin-off.

Dopo aver passato così tanto tempo a creare questi personaggi e a costruire il mondo del futuro medievale non puoi fare a meno di innamorartene. Passano dall'essere costrutti creativi a veri individui con reali legami emotivi tra loro e con noi come creatori! Trascorrerei volentieri più tempo con questi nuovi amici che abbiamo conosciuto e scoprire quali avventure li attendono oltre le mura del Regno. Con qualcuno come Nimona le possibilità sono letteralmente infinite.

La trama di Nimona racconta di un’improbabile alleanza tra un cavaliere accusato di un omicidio che non ha commesso e una teenager dispettosa che apprezza particolarmente generare caos attorno a sé: il suo nome è Nimona ed è un’abile mutaforma, nonché unico braccio destro di Ballister, il protagonista.