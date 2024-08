Nightmare come non lo avete mai visto prima: ecco il bellissimo trailer della versione 4K UHD del film di Wes Craven

News Cinema

Uno degli horror più leggendari di tutti i tempi, capostipite della saga con protagonista Freddy Krueger, sta per essere finalmente pubblicato in home video in versione 4K UHD, e questo è il notevole trailer che lo annuncia.

Oggi, complici i vari reboot arrivati in tempi recenti, ci si ricorda di Wes Craven soprattutto come creatore della saga di Scream, quella che ha rivoluzionato l'horror rendendolo meta- e carico di postmoderna ironia (una rivoluzione che ha avuto poi risvolti opinabili, ma vabbe'). Troppo spesso, quindi, ci si dimentica che Craven è stato anche il regista di film come L'ultima casa a sinistra e Le colline hanno gli occhi, ma soprattutto del film che ha dato il via a una delle serie horror più terrificanti e amate di sempre, quella che ha come protagonista quel meraviglioso babau che risponde al nome di Freddy Krueger.

Era il 1984, esattamente quaranta anni fa, e nelle sale debuttava il bellissimo Nightmare - Dal profondo della notte, che ha avuto poi dato vita a sei sequel (l'ultimo dei quali, nel 1994, diretto nuovamente da Craven e intitolato Nightmare - Nuovo incubo), il crossover spaziale Freddy vs. Jason e un assai poco felice tentativo di reboot del 2010 diretto da Samuel Bayer.

Ora, come è giusto che sia, anche quel primo Nightmare è stato restaurato in 4K UHD, e questa rinnovata versione debutterà da ottobre sul mercato dell'home video internazionale. Per pubblicizzare questa versione in 4K UHD di Nightmare, nella quale verranno anche reintrodotti 8 secondi particolarmente cruenti che non sono presenti nelle attuali versioni home video del film la Warner ha realizzato un nuovo, bellissimo trailer, che non solo fa apprezzare la qualità dell'immagine, ma ricorda a tutti - qualora ce ne fosse stato il bisogno - che film notevolissimo sia ancora quello di Craven e che distanza siderale c'è tra l'horror di quaranta anni fa e la maggior parte della produzione contemporanea.

Ecco il nuovo trailer della versione in 4K UHD di Nightmare - Dal profondo della notte.