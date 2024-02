Night Swim: una clip dell'horror soprannaturale in anteprima esclusiva

News Cinema

Il 22 febbraio arriva al cinema con Universal Pictures un horror soprannaturale molto atteso, Night Swim, e noi ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva.

Cosa può esserci di più bello e rilassante di una nuotata notturna in piscina, soli coi propri pensieri? Sicuramente questa verità non vale per gli horror, dove qualunque pacifico luogo può ospitare terrori nascosti. E' questo anche il caso di Night Swim, il film nato dalla collaborazione tra Blumhouse e Atomic Monster di James Wan, che arriverà al cinema con Universal il 22 febbraio, diretto da Bryce McGuire che ha espanso il suo cortometraggio omonimo del 2014, realizzato assieme a Rod Blackhurst. Nel cast ci sono volti noti come Wyatt Russell, la candidata all'Oscar per Gli spiriti dell'isola Kerry Condon e i giovani Amélie Hoeferle e Gavin Warren. Noi ve ne offriamo un'anticipazione con una clip video in anteprima esclusiva, in cui la protagonista si concede una nuotata notturna, ma viene spaventata da una strana presenza.



Night Swim: Clip Ufficiale Italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

Night Swim, la trama e il trailer del film