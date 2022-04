Nicolas Cage: tutta la verità sul nome d'arte dell'attore

News Cinema

Cosa ha spinto Nicolas Cage a diventare Nicolas Cage? La risposta arriva direttamente dal nipote di Francis Ford Coppola, che sta conoscendo un nuovo picco di popolarità.

Chi di voi conosce il motivo del cambio di nome di Nicolas Cage? Alcuni lo immaginano, altri brancolano nel buio. Per questi ultimi ecco arrivare la risposta dall'attore in persona, che all'anagrafe è Nicolas Kim Coppola.

Perché Nicolas Cage è diventato Nicolas Cage

Nicolas Cage è il nipote di Francis Ford Coppola e ha deciso di prendere un nome d'arte dopo l'indiavolata commedia Fuori di testa, in cui recitavano Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Phoebe Cates. Nel corso di un'intervista a Wired, l'attore ha spiegato perché:

Ho cambiato il mio nome perché stavo facendo un piccolo film intitolato Fuori di testa ed ero ancora Nicolas Coppola, e la gente proprio non ne voleva sapere di smettere di dire cose tipo: "Mi piace l'odore di Nicolas al mattino", e questo per via di Apocalypse Now e di Robert Duvall che diceva: "Mi piace l’odore del Napalm al mattino". Era difficile lavorare così, quindi mi sono detto: "Non ho bisogno di questo cognome", e l’ho cambiato in Cage. E’ una combinazione di Luke Cage, il personaggio dei fumetti Marvel che tanto mi piaceva e che veniva chiamato anche Power Man, e di John Cage, il compositore d'avanguardia. Questo la dice lunga su ogni cosa che ho fatto da quel momento in poi.

Leggi anche Nicolas Cage nelle prime foto come Dracula nel film Renfield

C’è da dire che il nuovo nome ha portato fortuna a Nicolas Cage nel corso degli anni, anche se, dopo vari blockbuster e una serie di ruoli accettati solo per potersi permettere acquisti folli o non diventare un senzatetto, anche lui ha conosciuto una fase di stallo. Ora, grazie a film come Pig e The Unbearable Weight of Massive Talent, Nic è di nuovo sulla cresta dell'onda. Ed è felice, perché sta sperimentando una libertà creativa che lo ripaga degli anni di frustrazione e dei ruoli scadenti. Il suo Dracula sarà certamente un personaggio magnifico. Per vederlo con i canini affilati in Renfield dovremo però aspettare il 13 aprile del 2023.