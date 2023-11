Nicolas Cage: "Non faccio cinema per diventare un meme"

News Cinema

Nicolas Cage, oltre a essere una star di Hollywood comprovata, è anche un tormentone della rete, tra meme e montaggi che prendono in giro il suo stile di recitazione molto carico: anche se, come dice il saggio, non esiste la cattiva pubblicità, Nicolas ha un punto di rottura come tutti, e ha cercato di spiegare al Guardian come si pone davanti a queste prese in giro. Perché va bene l'autoironia, però... a volte è dura far buon viso a cattivo gioco! Leggi anche Nicolas Cage sul cammeo in The Flash: "Non ho fatto quella scena così come si vede"

Nicolas Cage: "Magari a qualcuno verrà voglia di vedere i miei film"

Da dieci anni uno dei video più immarcescibili su YouTube è "Nicolas Cage Losing His Shit", un obiettivamente esilarante montaggio delle performance più scatenate ed esagerate dell'attore (con il tappeto musicale di "Lux Aeterna" di Clint Mansell, scritto per Requiem for a Dream). Da allora meme di tutti i tipi sull'attore si sono avvicendati, a metà strada tra l'affetto e la presa in giro. Cage, nella promozione del suo ultimo Dream Scenario, che peraltro tratta proprio di un uomo che diventa un fenomeno mediatico, ha discusso con umana sincerità con The Guardian quanto faccia fatica ad affrontare la cosa.

Mi sono dato alla recitazione perché ero toccato dalle performance nei film più di ogni altra cosa. Non mi sono dato al cinema per diventare un meme. È stata una cosa nuova per me. Alla fine l'ho accettata, ma mi sono dovuto adattare. Ho pensato che magari avrebbero spinto qualcuno a recuperare i film. Ma non avevo alcun controllo. [...] Una persona è andata a setacciare tutti questi diversi film in cui io avevo dei crolli emotivi, ma senz'alcun rispetto per il modo in cui ciascun personaggio era arrivato a tanto. Provai frustrazione, perché non potevo sapere quello che alla gente sarebbe rimasto di quei film, a parte quell'aspetto.