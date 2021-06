Nicolas Cage nel trailer di Pig, tra maiali scomparsi, tartufi e un passato che ritorna

News Cinema

Ecco il trailer dell'atteso Pig, nuovo film interpretato da Nicolas Cage di cui si parla da tempo e che ci restituisce un Cage alle prese con un ruolo sicuramente bizzarro ma meno sopra le righe di quelli degli ultimi film.

Di Pig vi abbiamo parlato per la prima volta quasi due anni fa, quando ebbero inizio le riprese. E di Pig nel mondo del cinema si è parlato moltissimo anche da quando il primo footage del film diretto dall'esordiente Michael Sarnoski venne presentato al mercato di Berlino dello scorso anno. Nel frattempo è stata la NEON, marchio di punta nel mondo del cinema indipendente americano, ad assicurarsi i diritti di distribuzione del film, che sta per debuttare negli Stati Uniti il prossimo 16 luglio. E ora, ecco che di Pig, che incidentalmente è anche il nuovo film di Nicolas Cage, arriva il primo trailer.

Se il film si intitola così è perché la storia che racconta è quella di un solitario cacciatore di tartufi dell'Oregon a cui viene rapito il suo maiale da tartufo, l'animale che col suo fiuto lo aiuta nella ricerca dei preziosi funghi ipogei, e che è costretto a fare i conti col suo passato quando per ritrovarlo deve tornare nella città di Portland, capitale dello stato.

Pig è stato sceneggiato dallo stesso Sarnoski assieme a Vanessa Block, e nel cast, al fianco di Cage, ci sono anche l'Alex Wolff di Hereditary, Adam Arkin e Gretchen Corbett.

Questo è l'interessante trailer originale di Pig, nel quale troviamo un Nicolas Cage decisamente più posato e meno sopra la righe di quanto non ci avesse abituato di recente (e non), ma non per questo meno intenso.